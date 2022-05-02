Юбки миди по-прежнему в тренде: учимся составлять модные образы с самыми актуальными моделями весны

В моде 2022 года юбки миди. Их шьют из самых разных тканей. Для весны и лета выбирайте юбки из легкой ткани: шелка, шифона, атласа или сатина. Осенью и зимой идеально подойдут модели из денима, экокожи, трикотажа. Далее мы расскажем о самых модных весенних моделях и поможем составить образ.

Модная и стильная

Самой оптимальной длиной юбок миди считается длина до середины икроножной мышцы. Такая модель подойдет всем женщинам без исключения, как худеньким, так и полным. Высокая талия юбки помогает при необходимости скрыть животик и делает силуэт визуально более стройным. Для девушек с идеальными фигурами подходят все модели юбок миди. А для пышнотелых выбор немного ограничен. Лучше всего выбрать юбку-карандаш, плиссированную или с запахом. Также желательно выбирать варианты из более плотной ткани, которая скроет все недостатки фигуры.

Джинсовая юбка (основное фото)

Эти модели стали одними из самых популярных в текущем сезоне. У джинсовых юбок богатый выбор фасонов: трапеция, прямая с разрезом впереди, с высокой талией и многие другие. С чем можно их носить? Один из самых простых и стильных вариантов – черная или белая футболка или рубашка. Подобрав подходящую обувь, вы получите интересный облик для офиса. Джинсовые юбки носят с кроссовками, изящными туфельками и высокими сапогами.

Плиссированная юбка

Легкая ткань и свободный крой делают этот фасон невероятно женственным. Выбирайте более светлые варианты юбок и совмещайте их с белыми футболками. Ничего лучше и проще нельзя придумать! Юбка пудрового цвета идеально сочетается с черной блузкой с длинными рукавами и черными туфельками. А в более холодную погоду добавьте укороченную куртку или удлиненный блейзер. Оба варианта будут весьма удачными.

Юбка в горошек

Принт в горошек стал одним из трендовых в моде. Это отличный вариант для весны и лета. Носите его с белыми футболками, легкими шелковыми блузками, трикотажными топами. Он добавит вашему облику игривости и легкости.

Юбка в клетку

А вот еще один популярный принт, который обожают модницы. Выбирайте, какая клетка вам больше нравится: классическая черно-белая, шотландка или цветная? Клетчатые юбки миди лучше всего сочетать с однотонным верхом и обувью на каблуке.

Юбка-карандаш

Классика будет актуальна во все времена, независимо от сезонов года. Очень сложно представить современную женщину без элегантной юбки-карандаша. Данная модель отлично сочетается с футболками. Летом следует отдать предпочтение юбкам из атласа и сатина. Сочетайте их с удлиненными пиджаками или жакетами.

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Кожаная юбка

Данные изделия с большим успехом покоряют всемирные подиумы. Кожаная юбка позволит с легкостью создавать привлекательные и запоминающиеся образы как на каждый день, так и для особого, торжественного случая. Предлагаем выбрать клетчатый блейзер с поясом. Можно также подбирать рубашки, топы, блузки и пуловеры. Вы можете отдать предпочтение монохромному образу: черная водолазка, юбка с разрезом и туфли на высоком или среднем каблуке.

Юбка с принтом

Особенно хороша юбка с цветным принтом будет в ансамбле с однотонным верхом. Это может быть рубашка или блузка. В моде анималистический рисунок. Хорошо сочетаются такие модели с удлиненным пиджаком или короткой курточкой.

Юбка А-силуэта

Роскошная и лаконичная, она идеально подходит для создания деловых и вечерних образов. Модель отлично сочетается с короткими топами, водолазками и свободными блузками.

В бельевом стиле

Сатиновые юбки стремительно завоевывают сердца модниц со всего света. Если хотите быть в тренде, то подбирайте верх и обувь в одной цветовой гамме с юбкой.

С запахом

Они лаконичны, женственны и элегантны. А еще такие юбки визуально делают вас стройнее. Обратите внимание на сочетание бежевых и серых оттенков в вашей одежде. В любой компании вы будете обращать на себя внимание!