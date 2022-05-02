 

Из-за санкций Евросоюз отказался поставлять материал для драпировки мавзолея

02.05.2022, 18:51, Разное
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Мавзолей Ленина впервые с 2001 года не задрапируют на время Парада Победы 9 мая, сообщила мэрия Москвы. Из-за санкций европейские поставщики материала для драпировки отказались привезти товар в Россию.

Стоимость сорванного контракта на драпировку мавзолея с немецкой фирмой «Rosenberg und Sons Gmbh» составила 400 тыс евро. Российская сторона потребовала от немецких партнёров принять оплату за услуги в рублях по курсу Центробанка. Немцы назвали такие условия нарушением контракта, а также заявили о том, что фанера для драпировки мавзолея является товаром двойного назначения, поставки которых в Россию запрещены в рамках санкций. В результате российским чиновникам придётся принять парад на фоне мавзолея, чего не происходило с 2001 года.

«Мы возмущены тем, что немецкая сторона отказалась от своих контактных обязательств. Немцы делают всё, чтобы сорвать наш парад и искусственно преуменьшить роль СССР в победе над нацизм. Но в этот раз отсутствие драпировки с российским триколором не помешает ни провести парад. Я сам поднимусь на трибуну мавзолея, чтобы немцам был стыдно за свой поступок», – прокомментировал ситуацию лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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