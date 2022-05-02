 

Президент Италии заступился за русскую культуру

02.05.2022, 18:24, Новости дня
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События на Украине не могут ставить под вопрос те духовные и культурные связи, которые развивались в Европе на протяжении многих столетий, сообщил президент Италии Серджо Маттарелла.

По словам итальянского президента, русская культура много дала мировой цивилизации. Как отметил Маттарелла, меры против русской культуры были бы контрпродуктивными и для Италии, и для Европы в целом. По мнению итальянского президента, культура объединяет людей, является фундаментальной основой мировой цивилизации, пишет «Московский комсомолец».

 

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что отмена российской культуры за рубежом невозможна, обмен возобновится в будущем, некоторые иностранные специалисты остаются работать в театрах России.

Газета ВЗГЛЯД писала, как реагировать на всплеск русофобии за рубежом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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