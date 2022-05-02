Рецидивист сбежал из тюрьмы вместе с охранницей в США

В Алабаме обвиняемый в убийстве заключенный Кейси Уайт сбежал из тюрьмы в сопровождении охранницы, своей однофамилицы Вики Уайт, возможно, он взял ее в заложницы, за поимку преступника объявили награду, сообщил телеканал CNN.

Охранница в пятницу утром вывезла заключенного из тюрьмы, сообщив, что они едут в окружной суд, при этом начальству она сказала, что везет его к психиатру. Женщина предупредила коллег, что планирует оставить подопечного в суде, чтобы самой обратиться к врачу, так как ей нездоровится, передает «360».

Позже выяснилось, что у психиатра никто не был, кроме того, никаких слушаний в суде не планировалось, также охранница не посещала врача. При этом она нарушила протокол, потому что вывела преступника из тюрьмы без сопровождения охранников.

Уайты пропали без вести, их разыскивают местные власти. Не исключено, что преступник взял в заложники охранницу, кроме того, он может быть вооружен. Служба маршалов США объявила награду в размере 10 тыс. долларов за любую информацию, которая поможет их найти.

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