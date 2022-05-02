 

Рецидивист сбежал из тюрьмы вместе с охранницей в США

02.05.2022, 18:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Алабаме обвиняемый в убийстве заключенный Кейси Уайт сбежал из тюрьмы в сопровождении охранницы, своей однофамилицы Вики Уайт, возможно, он взял ее в заложницы, за поимку преступника объявили награду, сообщил телеканал CNN.

Охранница в пятницу утром вывезла заключенного из тюрьмы, сообщив, что они едут в окружной суд, при  этом начальству она сказала, что везет его к психиатру. Женщина предупредила коллег, что планирует оставить подопечного в суде, чтобы самой обратиться к врачу, так как ей нездоровится, передает «360».

Позже выяснилось, что у психиатра никто не был, кроме того, никаких слушаний в суде не планировалось, также охранница не посещала врача. При этом она нарушила протокол, потому что вывела преступника из тюрьмы без сопровождения охранников.

Уайты пропали без вести, их разыскивают местные власти. Не исключено, что преступник взял в заложники охранницу, кроме того, он может быть вооружен. Служба маршалов США объявила награду в размере 10 тыс. долларов за любую информацию, которая поможет их найти.

Ранее на Сардинии легендарный бандит Грациано Мезина про прозвищу Гратцианедду бесследно исчез из родного города Оргозоло за несколько часов до вынесения приговора по его делу Верховным кассационным судом Италии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02 / Фристайлист Буров стал призером в лыжной акробатике на Олимпиаде

04.02 / Посольство РФ в США напомнило Вашингтону о пробирке Пауэлла

01.12 / Матвиенко назвала трагикомическим сюжетом попытки США противостоять «Северному потоку-2»

05.11 / Полиция застрелила в Мадриде угрожавшего прохожим ножом мужчину

08.05 / В столкновениях в Восточном Иерусалиме пострадали около 200 человек

05.12 / Минпромторг планирует окончание сертификации МС-21 в этом году

20.11 / Главврач Мостепан: Бывает, приезжает пациент, более-менее дышит, активный. Обследуют легкие – а там 80% поражения. То есть день-два – и он рухнет

03.09 / Посол РФ раскрыл цель визита Мишустина в Белоруссию

25.05 / Беларусь закрывает посольство в Канаде

23.09 / Недопустимо, когда суверенитет независимого государства нарушает один из постоянных членов Совбеза ООН – Зеленский

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика