Мнение: Минутка веселой конспирологии имени Галковского

Сошедший с ума вместе со всеми Киселев демонстрировал давеча в своей “итоговой” передаче, как Россия может “смыть” Великобританию одним молодецким ударом пресловутыми “Сарматами” (которых, правда, нет на вооружении российской армии, но в такие детали никто не вникает). И прям такое торжество звучало в его голосе! Надо же, как здорово – нажал кнопку, и никакого тебе Бигбена.

“Мама, мы все тяжело больны, мама, я знаю, мы все сошли с ума” – пел Виктор Цой, предвидя Киселева в 2022 году.

Правда, Галковский в 90-е выдвигал интересную теорию, что Британия (чьей на самом деле марионеткой является Россия), искусно изображает якобы чрезвычайную враждебность между Россией и собой – только для того, чтобы не дай бог не попасть под ответный американский удар, когда Россия (по ее команде) обстреляет саму Америку ядерными сарматами. Если, мол, островному королевству удастся грамотно довести свою рискованную игру до конца – тогда она получит профит: СССР/Россия наряду со Штатами и большей частью Европы сгинут в ядерном армагеддоне, а Британия, оставшись целехонькой, вернет себе статус мирового гегемона и станет невозбранно править немного зараженными морями, благо, она успела выйти из ЕС.

Для того якобы она и Кеннеди убила в 1963, надеясь спровоцировать обмен ядерными ударами; но тогда не прокатило – американцы почуяли ловушку и быстро убили вообще ВСЕХ свидетелей, участников и хоть как-то причастных к покушению, изобразив его в итоге затеей психа-одиночки Освальда: это ей позволило избежать казус белли, а англичане развели руками и стали напряженно готовить следующую провокацию. Час настанет, по всей видимости, в 2022 году – почти всё готово, Путин доведен до нужной степени безумия, помешать ему никто не в состоянии, Америке придется отвечать на ядерную бомбардировку своих городов. Возврат Британией звания гегемона мира близок как никогда – ну а Киселев отрабатывает пайку, убеждая прежде всего США, что РФ ненавидит Британию даже больше, чем Америку.