Сирень, охра и кобальт. Какие цвета делают гардероб дорогим

В этом году актуальными будут оттенки синего с фиолетовым подтоном. Также широко в самых известных и роскошных брендах представлены цвет слоновой кости, оранжевый и шалфейно-зеленый. Все эти оттенки объединяет одна общая черта. Они способствуют созданию весеннего наряда, который дорого выглядит.

Охра

В теплое время года при составлении гардероба преобладает желтая одежда и аксессуары. При этом подобрать правильный оттенок крайне сложно. Нередко это может выглядеть слишком кричаще. Тем не менее охра – это всегда идеальный и шикарный баланс.

Шалфейный

С точки зрения классических весенних цветов, шалфейный оттенок – это именно то, что нужно. Он является универсальным. Он легко сочетается со многими другими цветами. Гардероб, при создании которого были использованы различные шалфейные оттенки, отличается изысканностью и элегантностью.

Экрю

Белый цвет, но с примесью кремового и бежевого, является незаменимым при составлении летнего гардероба. Данный благородный оттенок сделает образ легким, воздушным и изысканным. Цвет неотбеленного льна отлично вписывается не только в повседневный, но и в деловой и даже праздничный стиль.

Мандариновый

Ярко-оранжевые тона сейчас крайне актуальны и модны. Теплые, сочные и насыщенные оттенки в полной мере подчеркнут все достоинства внешности, придадут коже сияющий вид, а также настроят на позитив.

Кобальт

Хотя различные оттенки синего активно используются в течение всего года, особенно свежо они выглядят именно весной. Поэтому в одежде и аксессуарах вместо пастельных тонов стоит отдать предпочтение классической кобальтовой палитре. Грамотно разбавленный базовыми вещами образ всегда будет выглядеть модно и стильно.

Сиреневый

В новых коллекциях от именитых кутюрье все чаще встречаются различные оттенки фиолетового: лавандовый, аметистовый, лиловый. Эти цвета отлично подходят для создания нежного, женственного и утонченного образа.

Однако не стоит бездумно следовать модным тенденциям. Необходимо грамотно составлять образ, отдавая предпочтение тем цветам, которые подчеркивают достоинства и скрывают несовершенства.