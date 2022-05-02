2 мая каждой женщине стоит помолиться. Чем поможет святая Матрона

Сегодня, 2 мая, православные христиане отмечают один из очень важных дней памяти святых – день, посвященный Матроне Московской. О чем молиться святой? О чем просить? Просят о многом. Главное, чтобы не для галочки. То есть делать это нужно от всего сердца, искренне. Какую молитву сегодня необходимо прочесть женщине?

Как читать молитву

В день памяти святого каждый верующий читает, как правило, особую молитву. Не только для того, чтобы почтить память, но и для того, чтобы получить от него определенную помощь. Только не каждая молитва может быть услышана. Многие люди нарушают основные правила чтения молитвы. Они отвлекаются на посторонние вещи. Например, не ставят телефон на беззвучный режим и, более того, даже включают музыку при молитве. Получается, что молитва является чем-то второстепенным, не главным. А еще некоторые люди молятся иконе, а не святому. Забывают о том, что обращаться необходимо не к изображению, а к тому, кто за ним стоит. Иконы, конечно же, важны. Но они занимают лишь роль посредника между землей и небом. Поклоняясь непосредственно иконе, вы приближаете себя к язычеству.

Но как же все-таки правильно читать молитву Матроне? Это особо важно для женщин, которые хотят выйти замуж или зачать ребенка. Вот краткая молитва:

Блаженная старица Матрона, заступница наша и просительница перед Господом! Смотришь ты своим взором духовным и в прошлое и в будущее, все открыто тебе. Вразуми раба Божьего (имя), дай совет, покажи путь к решению проблемы. Благодарю тебя за помощь твою святую. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Обращайтесь, и будете услышаны

Обратиться к святой Матроне можно в любом месте. И в храме, и дома. Можно посетить и Покровский монастырь, чтобы приложиться к мощам святой. Но не забывайте о том, что святые угодники слышат нас везде!