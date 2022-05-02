Мнение: Политический газлайтинг

Согласно легенде, спецслужбы ГДР сводили диссидентов с ума. Уходит жертва на работу, допустим, а агенты Штази переставляют мебель у него в квартире. По возвращении диссидент не может понять: вроде утром шкаф стоял у окна, а сейчас стоит у двери. Чай на полке лежал чёрный, а теперь почему-то зелёный. На стене висела репродукция видов Берлина, а теперь там репродукция Дрездена…

Ну и всё такое, в том же духе. То сосед вернёт с благодарностью старые шахматы, которые наш герой первый раз видит, но на которых есть дарственная надпись с фамилией нашего героя. То на работе проект сорвётся — вроде бы явно по вине жертвы, но из-за ошибки, которую та не делала.

Сейчас на Западе такое весьма модно, это называется «газлайтинг», и это считается крайне некрасивой практикой. Речь идёт о традиционных семейных шутках в духе съесть пирожное, спрятать обёртку и уверять супругу, что никакого пирожного не было, ей померещилось. Большая часть людей от таких шуток просто злится, но некоторым становится действительно плохо, они начинают сомневаться в собственном рассудке и сильно страдают. Цитирую:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Газлайтинг

Понятие «газлайтинг» восходит к названию пьесы «Газовый свет» 1938 года и её экранизациям, где смоделирована устойчивая психологическая манипуляция, применяемая главным героем по отношению к своей жертве. По сюжету муж молодой женщины переставляет в доме мелкие предметы обстановки и прячет вещи, чтобы создать у жены впечатление, будто она теряет память и рассудок. Название фильма указывает на светильный газ, использовавшийся в домах в викторианскую эпоху. Главная героиня замечает, что вечерами свет в доме слегка меркнет, в то время как её муж настойчиво повторяет, что ей это только кажется, при этом освещение действительно меняется из-за того, что муж включает газовый свет в другой части дома, где ищет спрятанные драгоценности.

Само понятие «газлайтинг» было введено в оборот начиная с 1960-х годов для обозначения психологических манипуляций с целью посеять в жертве сомнение в объективном восприятии ею действительности.

Лично я не психолог, так что я не могу сказать, насколько серьёзна проблема семейного газлайтинга, на которую напирают радикальные активисты. Однако я могу утверждать со всей определённостью, что проблема политического газлайтинга — серьёзнее некуда. Именно на последовательном газлайтинге строится вся пропаганда, которую Запад ведёт против нас.

Главный тезис пособников США следующий: «мы против России ничего не имеем, мы хотим с вами дружить». Русский собеседник обычно начинает возражать, указывая на очевидные факты:

— США ввели санкции;

— США украли у нас сотни миллиардов долларов;

— США вооружают против нас террористов и боевиков;

— США выкармливают ненавидящих нас нацистов;

— США публично хвастаются всем вышеперечисленным;

— США публично обещают стереть Россию с лица земли.

В ответ на это начинается классический газлайтинг. «Да тебе мерещится, да что за глупости ты говоришь, да в своём ли ты уме, жертва пропаганды Первого канала?».

Переубедить пособника США невозможно, так как его, собственно, и не нужно переубеждать — он и сам отлично знает, что лжёт. Вернёмся к истории с пирожным. Воришка и сам великолепно знает, что съел наше пирожное. Никакие доказательства обратного его не интересуют, так как признаваться не в его интересах. А если мы припрём воришку к стенке, — показав видеозапись, к примеру, — он просто пожмёт плечами, буркнет что-нибудь невразумительнее и сменит тему. Никакого катарсиса, никакого «я осознал свою ошибку», мы не дождёмся.

Русская культура — одна из немногих в современном мире, в которой правда является ценностью сама по себе. На современном оруэлловском Западе правда мало кого волнует, там гораздо важнее шкала «свой-чужой». Беззастенчиво врать в поддержку своих на Западе нормально и одобряемо — даже в тех случаях, когда ложь моментально разоблачается, как с островом Змеиный или с ноутбуком Хантера Байдена. Особенно гибка мораль у «полезных русских», осознанно выбравших сторону США. Мы с вами для них — глупые орки, которых надо заболтать любой чушью, чтобы было сподручнее воткнуть нам нож в спину.

Когда мы горячо спорим в комментариях, мы предполагаем, что имеем дело с такими же порядочными людьми, как и мы сами. Вот сейчас мы объясним собеседнику, что он на стороне плохих парней, тот встряхнёт головой, эмоционально запустит руки в шевелюру и тихо застонет от осознания своей вины.

Действительно, такое иногда бывает. После Болотной ко мне подходили бывшие оппозиционные активисты и рассказывали стандартную историю: носили белые ленточки, кричали «Долой Путина», входили в революционные комитеты. Со временем поняли, что им врут, порвали с оппозицией и перешли на сторону добра. Безо всякой материальной выгоды для себя — просто потому, что ими изначально двигали совесть и любовь к России.

В нынешних спорах про спецоперацию всё иначе. На другой стороне находятся люди, для которых «не рефлексируй, распространяй» — нормальная военная мудрость. Дескать, оставьте вы вашу глупую правду, никого она не интересует, нам надо Россию на колени поставить. Врите, даже если знаете, что врёте, пусть отбиваются.

Практических выводов из всего этого два.

1. Когда спорите с газлайтером, не надейтесь его переубедить, это невозможно. Он знает, что врёт, и врёт вам сознательно. Думайте про нейтральную публику, которая наблюдает за вашей беседой — новые факты можно сообщить этой публике.

2. Если вы долго, с фактами в руках, со ссылками на фотографии, доказывали газлайтеру очевидное, а он всё равно продолжает гнуть свою линию — не падайте духом, это совершенно нормально. Да, своей позиции он не изменит, так как для этого требуется моральное усилие, на которое смердяковы обычно неспособны. Однако вы отточите свои аргументы, получите симпатии публики и, возможно, выбьете из рук газлайтера некоторые фейки, заставив его избегать явно невыгодных для него тем.