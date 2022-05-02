Мнение: Как Лавров обидел Израиль

МИД Израиля вызвал российского посла Анатолия Викторова, что бы тот объяснил, что имел в виду министр иностранных дел России Сергей Лавров, когда в интервью итальянской телекомпании Mediaset заявил, что Адольф Гитлер мог иметь еврейские корни, и что «мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи».

Что же такого наговорил Лавров, что сильно не понравилось Израилю? Вот эта цитата по расшифровке интервью на сайте МИД.

Ведущий телеканала Mediaset задал вопрос, как обвинения в нацизме в адрес Украины вяжутся с тем, что президент Владимир Зеленский еврей.

Лавров ответил: «Он [Зеленский] выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у А.Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят».

Интервью заметили в Израиле. Глава МИД Израиля Яир Лапид написал в своем «Твиттере»: «Высказывания министра иностранных дел РФ Лаврова не только непростительны и возмутительны – они также являются ужасной исторической ошибкой. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме – это самый низменный уровень расизма в отношении евреев».

Думаю, что Израиль и Лавров разберутся, шум уляжется. Но мне вот что интересно, а это правда, что мудрый еврейский народ говорит, что «самые ярые антисемиты, как правило, евреи»? Или Лавров это выдумал? Или не выдумал, а вспомнил российских ярых антисемитов? Интересно, кого из российских антисемитов имел в виду Лавров?

Фотография Сергея Лаврова отсюда

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