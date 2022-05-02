Польша решила помочь Германии отказаться от российской нефти

Польша предложила Германии использовать свои НПЗ, чтобы отказаться от нефти из России, сообщила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

«Мы, как Польша, готовы поддержать своим НПЗ в Гданьске амбиции немецкой стороны по дерусификации», – цитирует Москву Reuters, передает Ura.ru.

Министр надеется, что эмбарго Евросоюза на российскую нефть вступит в силу до конца года.

Ранее Германию предупредили о повышении риска рецессии без энергоносителей из России.

Между тем Польша предложила ЕС ввести сбор за использование российских энергоносителей. Между тем Британия собралась впервые за 30 лет открыть новую угольную шахту.

Вместе с тем ЕС посоветовали не рассчитывать на отказ других стран от российской нефти: в случае эмбарго РФ сможет увеличить доходы, если достаточно быстро найдет других покупателей.

Газета ВЗГЛЯД писала, как ЕК угрожает применить санкции к тем странам, которые согласились оплачивать в рублях за поставку российского газа.

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