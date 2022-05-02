 

В Сети показали танковую дуэль российского экипажа с украинским Т-64БВ

02.05.2022, 16:55, Новости дня
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Опубликовано видео с беспилотника, на котором можно увидеть настоящую танковую дуэль между украинским и российским экипажами, в котором Т-64БВ отступил и был подбит.

Подчеркивается, что двоим танкистам ВСУ удалось сбежать. Примечательно, что третьего члена экипажа они бросили умирать. Известно, что ВС РФ в ходе боестолкновения также уничтожили позицию минометного расчета украинских войск, передает ФАН.

Ранее МВД ДНР показало видео ликвидации прорыва колонны ВСУ из порта Мариуполя.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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