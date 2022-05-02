Почему Филипп заступается за Максимку? – Личное мнение
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Не стареющий душой, но 55-летний Филипп Бедросович выдал вчера на потеху толпе целую речь.
В ней исполнитель призвал к миру, согласию и всему хорошему — не гнобить, в частности, Пугачёву и Галкина:
Фото: Соцсети
Нет, ну а чего? Не нужно сейчас сеять ненависть и разобщать людей.
«Вы, охотники на ведьм, только усугубляете внутренний раскол. Публичные люди обязаны сейчас объединять, сплачивать всех людей, призывать к преодолению всех невзгод, а вы начинаете гнобить. Такими методами вы сами становитесь похожими на тех, с кем боретесь», — эмоционально воззвал Бедросович.
Речь, конечно, о Симоньян, которая в ответ на претензии Галкина выдала ему свои претензии.
Не согласиться в этом моменте с Киркоровым сложно.
Вместе с тем, насколько возможно, чтобы публичности ещё и сплачивали нас всех?
На мой взгляд, и Галкин, имеющий возможность уехать и не работать больше ни дня, и Симоньян, и сам Киркоров настолько далеки от народа, от наших нужд и волнений, что все их слова для нас сейчас — пустой звук.
Срутся? Пусть срутся. Живут мирно? Пусть живут мирно. У нас же другие проблемы, мысли, тревоги.
Ребят, в самом деле — не до вас.
И не надо, пожалуйста, начинать нас «сплачивать», «объединять» и «призывать к преодолению всех невзгод». У нас и без ваших призывов голова болит.
Я не права?
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Источник: Лена Миро
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