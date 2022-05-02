 

Почему Филипп заступается за Максимку? – Личное мнение

02.05.2022, 16:40, Разное
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Не стареющий душой, но 55-летний Филипп Бедросович выдал вчера на потеху толпе целую речь.

В ней исполнитель призвал к миру, согласию и всему хорошему — не гнобить, в частности, Пугачёву и Галкина:


Фото: Соцсети

Нет, ну а чего? Не нужно сейчас сеять ненависть и разобщать людей.

«Вы, охотники на ведьм, только усугубляете внутренний раскол. Публичные люди обязаны сейчас объединять, сплачивать всех людей, призывать к преодолению всех невзгод, а вы начинаете гнобить. Такими методами вы сами становитесь похожими на тех, с кем боретесь», — эмоционально воззвал Бедросович.

Речь, конечно, о Симоньян, которая в ответ на претензии Галкина выдала ему свои претензии.

Не согласиться в этом моменте с Киркоровым сложно.

Вместе с тем, насколько возможно, чтобы публичности ещё и сплачивали нас всех?

На мой взгляд, и Галкин, имеющий возможность уехать и не работать больше ни дня, и Симоньян, и сам Киркоров настолько далеки от народа, от наших нужд и волнений, что все их слова для нас сейчас — пустой звук.

Срутся? Пусть срутся. Живут мирно? Пусть живут мирно. У нас же другие проблемы, мысли, тревоги.

Ребят, в самом деле — не до вас.

И не надо, пожалуйста, начинать нас «сплачивать», «объединять» и «призывать к преодолению всех невзгод». У нас и без ваших призывов голова болит.

Я не права?

Источник: Лена Миро



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