 

Труженики ростовского колхоза имени Косиора установили мировой рекорд по севу яровых культур

02.05.2022, 16:31, Разное
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Темпы посевов на юге России выросли на 16,8% по сравнению с прошлым годом, а некоторые сельскохозяйственные организации показали особо выдающиеся результаты – их ответственные руководители накануне были представлены к государственным наградам.

Так, ростовские аграрии из ОАО «Колхоз имени Косиора» побили державшийся более 50 лет рекорд по севу яровых культур за сутки. 502 гектара земли были засеяны всего за 24 часа, в кампании участвовали все без исключения работники колхоза и члены их семей. Они почти без перерывов работали с 05:00 1 мая и до утра 2 мая, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны.

«Наш народ, наша армия, наши учителя и врачи будут сыты. Каждый из нашего коллектива в поте лица работает, чтобы исполнить решения Родины и Президента. Мы особенно благодарим региональные власти, министров и Госдуму за оказанную государственную поддержку. Без их помощи мы бы сейчас ели землю, как европейцы», – сказал тракторист Степан Меликян корреспонденту «Российской газеты».

Чиновники оценили героический поступок ростовских сельскохозяйственников. Глава местной администрации Филипп Дьяков посетил рекордсменов и лично поздравил их с достижением таких высот.

«Вы большие молодцы! Вам нужно каждому медаль вручить. В наше советское время колхозники были элитой, а мы, пионеры, кланялись им за их труд. Слава Богу, мы возвращаемся к этим светлым традициям», – заявил он.

Также Дьяков вручил каждому работнику грамоту за трудовой героизм. В начале следующего месяца к их зарплате будет прибавлена дополнительная премия размером в 2 тысячи рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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