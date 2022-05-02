Теперь самостоятельный: старший сын принца Уильяма и Кейт больше не нуждается в прямой поддержке родителей на официальных мероприятиях

Быть членом клана монархов – непростое бремя. Каждый публичный выход сопровождается щелчками фотоаппаратов и повышенным вниманием, поэтому детей из королевской семьи приучают к такой жизни постепенно, небольшими шагами. Принц Джордж прошел свою первую ступень на пути к самостоятельности.

Меньше зависимости

Члены королевской семьи традиционно посещают на Пасху церковную службу, которая проходит в часовне Святого Георгия, в Виндзоре. Герцог и герцогиня Кембриджские впервые привели на мероприятие детей – принца Джорджа и принцессу Шарлотту. Эксперт по языку тела Джуди Джеймс отмечает: для Джорджа этот день стал особенным. Юный принц не держал за руку ни мать, ни отца, уверенно шагая между ними.

До этого исторического момента на любом мероприятии Уильям держал сына за руку – так он мог незаметно пресечь любой непослушание и сгладить острые углы. На пасхальной службе герцог Кембриджский ограничивался лишь легкими прикосновениями поддержки к спине принца Джорджа.

Воспитание будущего монарха

Решение дать Джорджу больше свободы было сознательным жестом любви и доверия со стороны его родителей. Такой вывод сделала Джуди Джеймс, анализируя позу принца Уильяма. “Его свободная рука согнута, чтобы не мешать первому самостоятельному выходу сына”, – считает эксперт. Постоянное прикосновение рук сигнализирует о неуверенности – в моменты публичных выходов дети бессознательно ищут поддержки у родителей.

Выход принца Джорджа говорит о том, что Кембриджские стараются сделать его более независимым. Возможно, родители выбрали этот день неслучайно. Правнучка королевы и подруга Джорджа по играм тоже совершила свой первый самостоятельный проход, не держась за руки родителей. Мия уверено шагала между родителями – Зарой и Майком Тиндалл. Это лишь начало долгого пути юного принца к самостоятельности, но первый этап он прошел достойно.