Мнение: Россия в топ-3 по индейке, зелёный дефолт на Шри-Ланке и проблемы у Макдональдса

1. Мы уже привыкли к тому, что Россия является одним из крупнейших в мире производителей и экспортёров курятины. Но не одной только курой жив человек. За десятилетие 2010-х годов у нас на порядок (почти в 10 раз) выросло производство индюшатины:

https://genby.livejournal.com/985877.html

С 2016 года Россия входит в топ-3 производителей индейки в мире, а по итогам нынешнего года мы можем обогнать Германию и выйти на второе место. Обогнать американцев, будет уже сложнее: всё-таки в США индейка является национальным блюдом. Но если мы будем больше есть индюшатину сами и сумеем наладить её экспорт в Восточную Азию, задача уже не выглядит неразрешимой.

2. Читатель wowka13 рассказывает каким образом солнечная Шри-Ланка, где всё буйно растёт и цветёт, вынуждена была недавно объявить дефолт и оказалась на пороге голода из-за коллапса сельского хозяйства:

https://olegmakarenko.ru/2407377.html?thread=854704849#t854704849

По Шри-Ланке интересно, вроде они сами себе злобные Буратины оказались.

Статья вот: “Увядание крупнейшего зеленого эксперимента, или Как органическое земледелие всего за два года довело Шри-Ланку до дефолта”.

https://naked-science.ru/article/nakedscience/sri-lanka-default

Если кратко — эксперимент устроили, “зелёное” сельское хозяйство решили устроить у себя — запретили не органические удобрения, ну и получили:

“…Итог был предсказуем: цены на рис на острове выросли на 50%. От неурожая из экспортера риса он превратился в импортера — риса пришлось ввезти на 450 миллионов долларов, в два с лишним раза больше трат на импорт удобрений. Валютный баланс страны получил двойной удар: вывоз упал, поскольку рис из экспорта выпал, а импорт вырос, поскольку все тот же рис теперь приходится ввозить….”

3. Макдональдсу пришлось немало заплатить за уход из России (пока ещё неокончательный). Несмотря на то, что общая ситуация в мире улучшается, а жители многих стран постепенно выходят из карантина и несут свои денежки в рестораны, глобальная прибыль Макдональдса упала:

https://lenta.ru/news/2022/04/28/mc_down/

Прибыль сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» в первом квартале 2022 года упала, на что в первую очередь повлияло закрытие точек в России и на Украине, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опубликованную финансовую отчетность компании.

Согласно данным, по итогам первых трех месяцев текущего года прибыль американской сети фастфуда упала на 28 процентов по сравнению с тем же периодом 2021 года. Она снизилась с 1,54 миллиарда долларов до 1,1 миллиарда.

«Макдоналдс» отметил, что понес серьезные потери из-за закрытия ресторанов в России и на Украине. Там указали, что потратили 27 миллионов долларов на оплату аренды помещений, выплаты поставщикам и зарплату работникам закрытых точек. Помимо этого, сеть на 100 миллионов долларов списала продуктов, поставлявшихся в российские и украинские рестораны. Скорее всего, эти расходы увеличатся, добавили в отчете.

Полагаю, на этом убытки Макдака ещё не закончились.