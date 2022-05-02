Россиянам разрешили сочетать льготную ипотеку на новостройки с рыночной

Льготную ипотеку на новостройки можно будет сочетать с рыночной за счет увеличения суммы кредита от 15 до 30 млн рублей в зависимости от региона, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Увеличили сумму кредита, которую можно брать на покупку квартиры с использованием льготной ставки до 30 млн рублей в четырех регионах и 15 млн рублей в остальных», — написал он в своём Telegram-канале.

При этом, по словам Хуснуллина, сумма льготного кредита остается на уровне 12 и 6 млн, но теперь ее можно сочетать с другой субсидированной или рыночной ставкой.

«То есть если раньше в кредит можно было взять только 12 (6) млн, а остальное вносить с помощью первоначального взноса, то теперь возможности покупателей расширяются!» – сообщил вице-премьер.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке с 12% до 9% и продлении этой программы до конца 2022 года.

До этого президент РФ Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых.

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