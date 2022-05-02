Мнение: Про эвакуацию с “Азовстали”

Про эвакуацию с "Азовстали"

1. Все эвакуируемые с "Азовстали" проходят через проверку документов и личных данных.

2. Если есть вопросы, то такие люди задерживаются до прояснения всех моментов.

3. Никто никого без проверки отпускать не будет. Фильтрация является обязательной процедурой для каждого, кто выходит с "Азовстали".

4. Попытки нацистов переодеться в гражданских хорошо известны, многих таких уже отлавливали на блокпостах во время боев в городе.

5. Спецслужбы заинтересованы в том, чтобы отловить таких людей – с одной стороны это пополнение обменного фонда, с другой стороны – возможность поймать тех, на кого в ДНР заведены уголовные дела за военные преступления.

6. Официальная позиция по военным – либо в плен, либо в землю.

https://t.me/boris_rozhin/46435?single – цинк (по ссылке есть видео эвакуации с "Азовстали" снятое с дронов закупленных на средства читателей канал)

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