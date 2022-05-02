Понурые плечи принцессы – Личное мнение
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Принцесса Монако Шарлен впервые за много месяцев появилась на публике со своим Альбером.
Фото: Соцсети
Не знаю, как вам, а мне при взгляде на эту женщину — реально не по себе.
Вы только посмотрите на эти понурые плечи, на этот взгляд, в котором — пепел.
Фото: Соцсети
Такое ощущение, что у красавицы кто-то умер.
А, может, это она сама умерла? Умерла, как женщина, любовница, личность?
Фото: Соцсети
44 года бабе, князю — 64. Свои лучшие — да, лучшие, в прямом смысле слова — годы Шарлен провела с мужчиной, рядом с которым у неё, как минимум, портится настроение.
Фото: Соцсети
Со своей собственной свадьбы Шарлен порывалась сбежать в посольство ЮАР, откуда она родом.
Фото: Соцсети
К чему это я? Ах, да: замуж, если и выходить, то только по огромной, абсолютной и безусловной любви.
И несчастная Шарлен — лучшее тому подтверждение. Смотрю на неё и думаю: хоть бы выжила.
Были с нелюбимыми? Чем дело кончилось?
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Источник: Лена Миро
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