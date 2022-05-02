 

Понурые плечи принцессы – Личное мнение

02.05.2022, 15:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Принцесса Монако Шарлен впервые за много месяцев появилась на публике со своим Альбером.


Фото: Соцсети

Не знаю, как вам, а мне при взгляде на эту женщину — реально не по себе.

Вы только посмотрите на эти понурые плечи, на этот взгляд, в котором — пепел.


Фото: Соцсети

Такое ощущение, что у красавицы кто-то умер.

А, может, это она сама умерла? Умерла, как женщина, любовница, личность?


Фото: Соцсети

44 года бабе, князю — 64. Свои лучшие — да, лучшие, в прямом смысле слова — годы Шарлен провела с мужчиной, рядом с которым у неё, как минимум, портится настроение.


Фото: Соцсети

Со своей собственной свадьбы Шарлен порывалась сбежать в посольство ЮАР, откуда она родом.


Фото: Соцсети

К чему это я? Ах, да: замуж, если и выходить, то только по огромной, абсолютной и безусловной любви.

И несчастная Шарлен — лучшее тому подтверждение. Смотрю на неё и думаю: хоть бы выжила.

Были с нелюбимыми? Чем дело кончилось?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / Спокойный и взвешенный подход к стилю одежды: скромная роскошь станет ключевой эстетикой 2022 года

08.11 / Мнение: О скверном анекдоте от Путина к Дню 7 ноября

26.11 / Гражданская казнь перенесена

30.11 / Мнение: Гитлер не был великим военным стратегом

02.07 / Познер об одобрении россиянами поправок к Конституции: Совершенно не удивлен

18.12 / Мнение: Почему сгорел «Проворный»?

27.06 / Лайфхак с глицерином: хитрость, чтобы пыль не садилась месяцами

05.09 / Мнение: Что если Германия примет предложение Леонида Рошаля?

09.02 / Безоговорочно плохой человек – Личное мнение

06.11 / Глюкоза рассказала о бунтарском характере побрившейся налысо дочери

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика