Понурые плечи принцессы – Личное мнение

Принцесса Монако Шарлен впервые за много месяцев появилась на публике со своим Альбером.



Фото: Соцсети

Не знаю, как вам, а мне при взгляде на эту женщину — реально не по себе.

Вы только посмотрите на эти понурые плечи, на этот взгляд, в котором — пепел.



Фото: Соцсети

Такое ощущение, что у красавицы кто-то умер.

А, может, это она сама умерла? Умерла, как женщина, любовница, личность?



Фото: Соцсети

44 года бабе, князю — 64. Свои лучшие — да, лучшие, в прямом смысле слова — годы Шарлен провела с мужчиной, рядом с которым у неё, как минимум, портится настроение.



Фото: Соцсети

Со своей собственной свадьбы Шарлен порывалась сбежать в посольство ЮАР, откуда она родом.



Фото: Соцсети

К чему это я? Ах, да: замуж, если и выходить, то только по огромной, абсолютной и безусловной любви.

И несчастная Шарлен — лучшее тому подтверждение. Смотрю на неё и думаю: хоть бы выжила.

Были с нелюбимыми? Чем дело кончилось?

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