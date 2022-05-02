Украсят женщину любого возраста: актуальные кардиганы, которые отлично корректируют фигуру

Далеко не каждая женщина может похвастаться красивой фигурой без лишних килограммов. Диеты помогают не всегда и далеко не сразу. Что же делать? Предлагаем вам носить кардиганы. Они украсят женщину любого возраста и отлично корректируют фигуру. Самое главное – научиться их правильно подбирать. Руководствуясь нашими советами, вы сможете это сделать легко.

Кардиганы – важный элемент одежды

С наступлением весенних месяцев уже можно потихоньку убирать теплую одежду, заменяя ее на более легкие курточки, пальто или кардиганы. Последний предмет одежды из вышеупомянутых – настоящее спасение для женщин с лишним весом. Ведь кардиган позволяет зрительно корректировать вашу фигуру, не прибегая к изнурительным диетам и хирургическому вмешательству. Если вам нужно очень быстро и стильно одеться, то данная вещь выручит всегда. Вам лишь понадобятся джинсы или брюки, футболка или блузка. Образ для повседневности будет готов. А самое главное, что кардиганы идут всем женщинам. К тому же они помогают создавать любые образы: от повседневных до праздничных. Если кардиган вам нужен для коррекции фигуры, то данная статья будет весьма полезна.

Невесомый и воздушный

Каждая женщина хочет быть стильной и модной. Весной и летом для этого появляется больше возможностей. При правильном подборе одежды даже полная женщина может выглядеть женственно и очаровательно, подчеркнув достоинства своей фигуры. Кардиган – незаменимая вещь женского гардероба. Основными его достоинствами считаются невесомость и воздушность, а также возможность создавать легкие образы. Летние кардиганы можно подобрать для любой погоды и любого мероприятия. Для делового образа возьмите классический кардиган однотонной расцветки, для праздничного мероприятия остановите свой выбор на более нарядном, ярком варианте. Если у вас стройная фигура, то кардиган можно взять любого фасона. Женщинам пышных форм следует соблюдать некоторые рекомендации.

Советы для полных

Удлиненные фасоны или в пол помогут зрительно вытянуть силуэт, добавляя стройности фигуре. Незастегнутые полы кардигана создают вертикальные линии, которые не дают акцентировать внимание на лишних килограммах. Вязаные варианты добавят роскоши и практичности вашему облику. Как спрятать пышные бедра? Закатайте рукава кардигана вверх, а манжеты рубашки выпустите наружу. Таким образом у вас получится стильный и модный многослойный рукав. Он поможет силуэту стать более легким и отвлечет внимание от объема бедер. Следует выбирать качественный трикотаж, который позволяет легко создавать мягкие драпировки и формировать свободный силуэт. Пышные округлости таким образом нам удалось спрятать. Добавьте джинсы или брюки, которые хорошо сидят на фигуре. Если у вас изящные щиколотки, то их следует показывать. Для этого можно выбрать укороченные джинсы или немного подвернуть их. Подчеркнув изящные щиколотки, вы добавите силуэту легкости и стройности. Не следует отказываться от ярких и цветных кардиганов. Цветочные принты отлично справятся с задачей сделать силуэт более удлиненным и стройным. Мягкая драпировка скроет все лишнее, вертикальные полосы вытягивают силуэт, разнообразие оттенков позволяет создавать различные комбинации. Незастегнутый кардиган с поясом подчеркнет вашу талию и сделает весь образ более женственным и изящным. Кардиган с V-образным вырезом поможет выглядеть завораживающе и чарующе. Вам нужно застегнуть его только на одну или две центральные пуговицы. Добавьте к образу тонкий ремешок. Получится идеальный вариант – эффект “песочных часов”. Таким образом вы подчеркнете свой бюст и талию. Создавайте длинную вертикальную линию. Это можно сделать, завязав пояс у кардигана. Таким образом впереди получится вертикальная линия. Фигура будет выглядеть гораздо стройнее. Ноги смотрятся более длинными, талия кажется тоньше, а бедра – уже. Согласитесь, что эффект просто потрясающий. Также можно использовать специальное кольцо, в которое продеваются концы кардигана.

Об аксессуарах

Летом не стоит перегружать образ массивными украшениями, следует отдать предпочтение изделиям из дерева или камней. В качестве аксессуаров можно также использовать очки, часы или шляпы. Изящный браслет добавит образу изысканности.