Ювелирные тренды – 2022: самые горячие модели украшений, которые сделают гламурнее любой образ

На смену моде в минималистичном стиле приходит максимализм. Теперь можно не опасаться переборщить с украшениями. Вы можете надевать разные изделия, комбинировать даже те, которые не сочетаются между собой. Во несколько трендов, следуя которым вы сделаете свой образ более гламурным.

Золотые кольца

Ювелирные изделия из чистого золота будут в тренде весь текущий год. Такие украшения гармонично впишутся в любой образ: как в повседневном, так и в офисно-деловом стиле. А вечернему луку они точно придадут нотку шика и гламура.

Что касается дизайна, то в тренде будут не только кольца, украшенные драгоценными камнями. Приветствуется уникальность. Например, кольцо с вашими инициалами или символом вашего знака зодиака. Поэтому не забываем о том, чтобы с помощью украшений подчеркивать свою индивидуальность.

Вы можете подумать о покупке парных украшений одинакового дизайна, например для себя и своей подруги или партнера. Не забывайте, что изделия должна объединять какая-то общая деталь. Например, дата или инициалы.

Украшения из жемчуга

Такие изделия заняли топовые позиции в числе актуальных трендов – 2022 еще в самом начале года. По-прежнему с их помощью можно и нужно создавать стильные луки.

В моде жемчужные ожерелья. Если наденете сразу несколько цепочек, то это даже будет лучше. Не забывайте о серьгах и о браслетах из жемчуга. Комплекты из таких украшений тоже приветствуются.

Для создания целостного эффектного образа подберите одежду, инкрустированную жемчугом. Дополните лук заколкой с украшением из данного камня. Если любите смелые эксперименты, то можете даже сделать макияж с жемчугом. Такой мейкап сегодня в моде и будет актуальным до конца года.

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Массивные золотые цепи

В девяностые годы было модно носить массивные цепи – такие, чтобы были с крупными звеньями. Чем толще была цепочка, тем лучше.

Сегодня образ в стиле «новых русских» из лихих девяностых вновь стал актуален, причем на сей раз уже во всем мире. Только нужно помнить о правилах, с чем сочетать такие цепи, чтобы образ не получился вульгарным и безвкусным.

Надевайте такие массивные украшения вместе с открытым верхом. Например, с топом без бретелей или на тонких бретелях. Ваша задача — это обнажить ключицы. Тогда с помощью массивных цепей вы только подчеркнете свою хрупкость и женственность.

Данный тренд лучше всего смотрится на стройных худеньких девушках. Им можно украшать шею любым количеством цепочек разного размера и дизайна. Главное, чтобы звенья были покрупнее.

Разноцветные камни

Может показаться, будто в текущем году актуальными являются только украшения из драгоценных металлов, инкрустированные драгоценными камнями. На самом деле мода остается демократичной: каждый может выбрать изделия на свой вкус и кошелек.

Если вам нравится бижутерия, то делайте выбор в пользу изделий, украшенных разноцветными камнями. Чем ярче и насыщеннее будет цвет камней, тем лучше. В моде совершенно разные разноцветные изделия: и браслеты, и цепочки, и кольца.

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Изделия из серебра

Если вы не слишком жалуете золото или бижутерию, то можете отдать предпочтение изделиям из серебра. В тренде – украшения в стиле панк и рок. Актуальный декор – изогнутые, заостренные, переплетенные звенья цепей, скрученные металлические элементы. Массивные цепи тоже приветствуются.

Максималистские серьги

Одно время в моде были сережки с лаконичным дизайном, без лишних деталей. Сейчас все изменилось. Самыми трендовыми являются украшения в стиле максимализм. Если хотите помодничать, то выбирайте массивные сережки, инкрустированные камнями. Чем сложнее дизайн, чем больше в украшение включено элементов, тем лучше.

Цветочный дизайн

Если вам нравится романтичный стиль с акцентом на женственность, то вам точно стоит обратить внимание на украшения с цветочным дизайном. Это могут быть браслеты, серьги или кольца. Самое главное – это наличие цветочков из камней либо скрученного металла.

Если выберете такие украшения, то можете не слишком обращать внимание на то, из какого металла они сделаны, являются бижутерий или нет.

Особенно актуальным цветочный дизайн будет текущей весной и летом. Такие украшения станут эффектным дополнением к одежде с цветочным принтом. Вещи с таким рисунком, кстати, тоже в тренде. Учитывайте этот нюанс при обновлении своего гардероба.