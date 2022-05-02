 

В США призвали защитить права американцев от слежки ЦРУ и ФБР

02.05.2022, 14:02, Новости дня
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Старший юрист ACLU Эшли Горски призвал Конгресс как можно скорее защитить права американцев после опубликованного в Соединенных Штатах доклада о слежке за 3,4 млн соотечественников службами ЦРУ и ФБР в течение 2021 года.

Как сообщил Press TV со ссылкой на опубликованный офисом директора Национальной разведки США доклад, в прошлом году Федеральное бюро расследований (ФБР) США следило почти за 3,4 млн соотечественников – в три раза больше, чем в 2020 году. Правозащитные группы назвали это масштабным вторжением в частную жизнь. «Конгрессу пора вмешаться, чтобы защитить права американцев, закрепленные Четвертой поправкой», – передает ФАН слова Горски.

Уточняется, что свои действия бюро оправдывало необходимостью розыска террористов, иностранных хакеров, любых признаков угроз в электронных данных, которые, как указано в докладе, были собраны абсолютно легально и управлялись законом о наблюдении за иностранной разведкой.

Что примечательно, в докладе ФБР указано, что электронные письма, текстовые сообщения и многое другое были изучены без ордера. Так, объектами изучения «стали не более чем 3 394 053 американца».

Отмечается, что такой всплеск интереса к частной жизни американцев правозащитные группы США связали с политически напряженной обстановкой в мире. Они заявили, что доклад по сути приоткрыл завесу неконституционных обысков за кулисами и показал, какие это колоссальные масштабы.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен потребовал от РФ прекратить кибератаки по территории США.

Например, Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива на восток США, подверглась атаке вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации.

В Белом доме заявили, что, по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide.

По версии Bloomberg, DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы.

Colonial Pipeline заплатила злоумышленникам 5 млн долларов выкупа, чтобы возобновить поставки топлива на Восточное побережье США. Однако после выплаты требуемой суммы хакерам Colonial Pipeline вновь столкнулась с проблемами.

Позже стало известно, что взломавшие Colonial Pipeline хакеры получили от 47 компаний по меньшей мере 90 млн долларов. Власти США призвали американские компании готовиться к новым кибератакам. 

В Кремле опровергли обвинения в адрес РФ в том, что она якобы стала прибежищем для хакеров.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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