Испугавшаяся за жизнь мужа женщина зарезала родственника в тундре в ЯНАО
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В Ярсалинской тундре в Ямало-Ненецком автономном округе жена аборигена зарезала родственника, испугавшись, что ее мужу грозит опасность, возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, в Ярсалинской тундре в чуме местных жителей обнаружено тело 28-летнего мужчины, с признаками насильственной смерти.
«Накануне гибели потерпевший распивал спиртные напитки в компании нескольких родственников. В ходе общения он вышел на улицу с хозяином жилища, где между ними произошла беседа на повышенных тонах. Подозреваемая, являющаяся супругой хозяина жилища, посчитав, что ее мужу угрожает опасность, вооружившись ножом, нанесла родственнику удар в область шеи. Потерпевший скончался от массивной кровопотери», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее жительница приморской Ольги потребовала развода и зарезала супруга.
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