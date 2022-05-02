 

Конституционный суд разъяснил, как следует трактовать статью о свободном выезде за границу

02.05.2022, 13:31, Разное
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Конституционный суд в ответ на совместный запрос ряда органов государственной власти объяснил, как следует трактовать статью Конституции, гарантирующую россиянам беспрепятственный выезд за границу. В условиях небывалого внешнего давления и недружественной политики, которую ведут в отношении России некоторые страны, не всё в главном законе следует воспринимать буквально.

В преамбуле к заключению отмечается, что Конституция, как и Библия, зачастую несёт “многозначительные и иносказательные смыслы”. Это касается в том числе статьи 27, которая содержит следующую фразу:

“Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации”

В действительности, подчёркивают в КС, в документе нет чёткого определения “свободного выезда”, а значит, смысл этой фразы остаётся неопределённым и с юридической точки зрения она не обладает никакой силой. В сложившихся условиях следует трактовать её следующим образом:

“Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации, если это действие на момент его совершения не противоречит государственным и общественным интересам, действующему законодательству и вступившим в силу отдельным решениям органов государственной власти”

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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