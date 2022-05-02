Учащихся младших классов научат писать доносы

Министерство просвещения внесло изменения в учебную программу для учащихся младших классов. Среди тем сочинений на рекомендуемую и свободную тему по развитию гражданского общества их обучат правильно писать доносы.

«Это современное новшество является неотъемлемым показателем развития свободы слова и гражданского общества. Рекомендованная тематика позволяет развить патриотизм, не ограничивает воображение ребенка, позволяя ему реализовать все свои фантазии и мысли как в отношении соседей, родителей так и своего ближайшего окружения. Возможность написания доносов в рекомендуемой и в свободной форме стала возможна благодаря прозрачной конвергенции дисциплин, таких как обществознание, литература, правоведение и основы безопасности жизнедеятельности», – прокомментировали инициативу в ведомстве.

В качестве примеров написания доносов в школьной программе представлены произведения классических и патриотических тематик одобренных авторов, среди которых произведения «Слово и дело государево», «Павлик Морозов», «Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 06.06.2018 № 356 “Об утверждении Положения о назначении и выплате полицией вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших”» и другие.

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