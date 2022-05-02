 

В РФ за сутки госпитализировали 1,1 тыс. человек с коронавирусом

02.05.2022, 12:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За минувшие сутки в РФ госпитализировали 1152 человека, что на 20,1% меньше по сравнению с 1 мая, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Выписано в связи с выздоровлением 7502 человека, на 14,1% меньше по сравнению с 1 мая; выявлено 6207 новых случаев COVID-19; подтверждено 136 летальных исходов», – говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

Днем ранее сообщалось о госпитализации 1442 человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09 / Главный кардиолог Минздрава предложил рассмотреть в суде оскорбление Милова в адрес Рошаля

12.04 / Криминального авторитета застрелили в фитнес-клубе в Москве

10.11 / Семья одного из нападавших на Романа Ковалева в столичной подземке извинилась

19.06 / Писатель Слава Сэ умер от COVID-19

21.04 / В Чехии назначили нового министра иностранных дел

31.07 / США уволят более 180 сотрудников дипломатических представительств в России

15.12 / Жительница Британии похвасталась многомиллионными заработками на OnlyFans

12.11 / Минобороны указало на рост интенсивности воздушной разведки НАТО над Черным морем

18.10 / В Кремле рассказали о планах Путина по ревакцинации от COVID-19

20.11 / День, который разделит историю Украины на две части, настал – Гордон

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика