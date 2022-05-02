В РФ за сутки госпитализировали 1,1 тыс. человек с коронавирусом
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За минувшие сутки в РФ госпитализировали 1152 человека, что на 20,1% меньше по сравнению с 1 мая, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
«Выписано в связи с выздоровлением 7502 человека, на 14,1% меньше по сравнению с 1 мая; выявлено 6207 новых случаев COVID-19; подтверждено 136 летальных исходов», – говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Днем ранее сообщалось о госпитализации 1442 человек.
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