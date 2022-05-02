 

Посла РФ вызвали в МИД Израиля после заявления Лаврова о евреях

02.05.2022, 12:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства после заявлений министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В ведомстве сообщили, что после «возмутительных замечаний министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова министерство иностранных дел вызвало посла РФ в Израиле для разъяснительной беседы с заместителем генерального директора ведомства по Евро-Азии», передает РИА «Новости».

Ранее Лавров дал интервью итальянской телекомпании «Медиасет», в котором заявил, что на Украине «нацификация есть», «захваченные в плен боевики и батальоны «Азов», «Айдар» (запрещены в РФ – прим. ВЗГЛЯД) и других подразделений носят (…) символ и татуировки свастики, нацистских батальонов».

Министр добавил, что президент Украины Владимир Зеленский «выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей». По словам главы МИД, «это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи».

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид счел слова российского коллеги «непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой».

Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий, в частности – суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / Подписчики раскритиковали Наташу Королеву за фото без макияжа

11.09 / Xiaomi начала блокировать смартфоны в Крыму

10.11 / Давший ложные показания на Трампа россиянин не признал свою вину

08.09 / Митрополит Климент: Сильно избитого Балуха рано утром нашла женщина в лесопосадке в районе Гидропарка в Киеве

18.11 / BMW работает над проектом Concept XM

24.01 / Тверские морги прокомментировали «восстание из мертвых»

30.01 / За сутки в РФ госпитализировали 9,8 тыс. человек с коронавирусом

01.10 / Правительство планирует выделить более 16 млрд грн на программу “Питьевая вода Украины”

01.01 / Участники «Большой перемены» встретили 2022 год онлайн

21.06 / В Украине за сутки сделали 4390 прививок от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика