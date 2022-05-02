Посла РФ вызвали в МИД Израиля после заявления Лаврова о евреях

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства после заявлений министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В ведомстве сообщили, что после «возмутительных замечаний министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова министерство иностранных дел вызвало посла РФ в Израиле для разъяснительной беседы с заместителем генерального директора ведомства по Евро-Азии», передает РИА «Новости».

Ранее Лавров дал интервью итальянской телекомпании «Медиасет», в котором заявил, что на Украине «нацификация есть», «захваченные в плен боевики и батальоны «Азов», «Айдар» (запрещены в РФ – прим. ВЗГЛЯД) и других подразделений носят (…) символ и татуировки свастики, нацистских батальонов».

Министр добавил, что президент Украины Владимир Зеленский «выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей». По словам главы МИД, «это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи».

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид счел слова российского коллеги «непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой».

Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий, в частности – суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса.

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