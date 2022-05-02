 

Российские туристы при въезде в Турцию заплатят «байрактарный сбор»

02.05.2022, 11:51, Разное
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Министерство туризма Турции уведомило российских туроператоров, что для въезда в страну гражданам России необходимо будет заплатить 14 евро в качестве «байрактарного сбора».

Средства пойдут на создание беспилотных летательных аппаратов «Байрактар».

По оценкам экспертов, турпоток из России в Турцию в 2022 году может составить до 8,8 млн человек, что позволит построить 25 беспилотников. Данные аппараты будут на безвозмездной основе переданы дружественным Турции странам, подвергающимся военной агрессии, пояснили в турецком ведомстве. Также отдельные «байрактарные сборы» имеют право вводить отели, экскурсионные фирмы и таксисты, что позволит дополнительно построить ещё около 30 аппаратов.

В конце туристического сезона каждому россиянину выдадут отчёт о том, куда направился купленный на их средства беспилотник, а также фото военной техники, сделанные с его борта.

– Мы высоко ценим сотрудничество российских туристов с военно-промышленным комплексом Турции. Благодаря деньгам, которые они у нас тратят, мы можем производить и бесплатно передавать нашим союзникам беспилотные летательные аппараты новейшего поколения. Надеемся, что каждому россиянину, который приехал погреться на пляже, будет приятно узнать, что наши «Байрактары» не просто так летают по небу, а приносят самую настоящую пользу, – заявил министр туризма Турции Гевлют Массаракш.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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