Мнение: ЧКовая книжка. Продолжение

Продолжение. Начало здесь и здесь

Дамы офицера

Надо сказать, что «черкалинские миллиарды» шокировали не только простых россиян. Удивились даже офицеры и генералы ФСБ, которые знали, что с сентября 2018-го и вплоть до своего ареста 23 апреля 2019 года — то есть больше полугода — Черкалин находился в оперативной разработке. Почти семь месяцев все телефонные разговоры подполковника прослушивались, за ним круглосуточно велось наблюдение. И за все это время Черкалин не дал ни единого повода заподозрить в нем подпольного миллиардера.

Однако в день задержания только в бардачке автомобиля Черкалина Mercedes-Benz Geländewagen нашли и изъяли 900 000 рублей и 200 500 долларов — мелочевка на «карманные расходы» офицера.

В коттедже Черкалина в деревне Раздоры в Барвихе денег тоже оказалось не очень много. «Всего» 27 миллионов 065 550 рублей, 76 953 доллара и 44 765 евро.

А вот в квартире на Мичуринском проспекте Москвы, оформленной на отца Черкалина, были обнаружены и изъяты куда более внушительные суммы — 50 миллионов 490 400 долларов, 1 миллион 787 900 евро и 16 миллионов 645 000 рублей.

В столичной квартире в Большем Сергеевском переулке, оформленной на Елизавету Орловскую, подругу Черкалина, было обнаружено еще 22 миллиона 156 396 долларов, 6 миллионов 522 550 евро, 793 миллиона 826 360 рублей и 4700 фунтов стерлингов.

Справедливости ради, надо сказать, что Орловская в этой квартире не жила. Через месяц после ареста подполковника ФСБ, девушка в ходе допроса рассказала, что познакомилась с Черкалиным в 2010 году, а «через некоторое время она стала проживать вместе с ним» в Барвихе. Девушка не стала уточнять, что роскошный дом в элитной Барвихе площадью 465 квадратных метров, в который в ноябре 2015 года заселились Черкалин и Орловская, был оформлен на маму девушки — Инну Валентиновну.

Кирилл Черкалин с подругой

К слову, в марте 2021 года Головинский райсуд конфисковал этот дом «в доход государства» и сейчас в выписке Росреестра, который мы получили, собственником недвижимости значится «Российская Федерация».

Но это произошло позже, а в 2015 году Черкалин нанял девушке личного водителя и домработницу. Зарплату платил «в конверте», 50 тысяч рублей в месяц — домработнице, 80 тысяч рублей — водителю.

Ринат Монасыпов, с лета 2015 года работавший водителем у Елизаветы Орловской, в ходе допроса расскажет, что в последние годы домой в Барвиху Черкалин приезжал нечасто.

Водитель не мог знать, что в феврале 2016 года Черкалин познакомился с Дарьей Первовой. В ходе допроса, состоявшегося 13 мая 2019 года, через две недели после ареста своего возлюбленного, девушка расскажет, что Черкалин водил ее в дорогие рестораны, покупал роскошные подарки, а через два месяца после знакомства подарил новенький автомобиль Porsche Cayenne. В сентябре 2017 года Черкалин передал Первовой 11 миллионов рублей, на которые Дарья купила московскую квартиру на улице Кузьминской.

В общем, подполковник ФСБ не бедствовал. Жил широко, не считая денег. Но за семь месяцев оперативной разработки, ни в ходе наружного наблюдения, ни в ходе прослушек, оперативникам так и не удалось зафиксировать контактов Черкалина, к примеру, с банкирами, ведущими переговоры о покровительстве или уже передающими взятки. Как не удалось зафиксировать контактов офицера ФСБ, в ходе которых обсуждались бы какие-то другие «коммерческие» темы.

Фактор Захарченко

Уже после ареста подполковник ФСБ Кирилл Черкалин признался, что в сентябре 2018 года он сильно насторожился из-за того, как развернулись события в деле полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Напомню, имя Дмитрия Захарченко прогремело на всю страну в сентябре 2016 года, когда офицер был арестован, а в квартире его сестры Ирины Разгоновой — на Ломоносовском проспекте — было обнаружено 342,3 млн рублей, 1,6 млн евро, 124 млн долларов и полукилограммовый слиток золота. В этот же день, 9 сентября, еще в одной квартире, оформленной на маму Захарченко, — на Мичуринском проспекте — было изъято 600 тыс. евро, 20 тыс. долларов и 19,5 млн рублей.

Об аресте полковника МВД Захарченко подполковник ФСБ Черкалин узнал вечером 9 сентября 2016 года. Это была пятница. Именно в этот день оперативники управления М ФСБ выехали на обыск на квартиры, оформленные на отца и маму Захарченко. А один из М-щиков, столкнувшись в коридоре Лубянки с Черкалиным на привычные «Привет, как дела?», ответил не таким же привычным: «Привет! Бдим! Работаем!», а небрежно бросил:

— Наши выехали на Мичуринский проспект, выгребать бабло «оборотня в погонах»…

Можно предположить, что Черкалина серьезно встревожила новость о «выгребании бабла» на квартирах, связанных с Захарченко. Дело в том, что дома на Мичуринском и Ломоносовском проспектах, где находились квартиры, оформленные на сестру и маму Захарченко — это соседние дома, расположенные перпендикулярно друг другу. А в нескольких минутах ходьбы от этих домов, на том же Мичуринском проспекте, расположен дом 39, квартира в котором оформлена на отца Черкалина. И именно в этой квартире в апреле 2019 года были обнаружены 50 миллионов 490 400 долларов, 1 миллион 787 900 евро и 16 миллионов 645 000 рублей.

Дом на Мичуринском проспекте, квартира в котором оформлена на отца Кирилла Черкалина. Фото: Яндекс.Карты

Но это произошло позже, в апреле 2019 года. А 9 сентября 2016 года, услышав от коллеги из управления «М» о хранилище денег «оборотня» на Мичуринском проспекте, Кирилл Черкалин, по всей видимости, решил, что М-щики выехали именно на квартиру его отца.

И лишь ближе к вечеру, услышав по «Эху Москвы» официальное сообщение МВД России об аресте полковника Захарченко и миллиардах, обнаруженных в квартирах, оформленных на его сестру и маму, Черкалин успокоился. А уже на следующий день, несмотря на то, что это была суббота, собрал своих подчиненных на оперативное совещание и как бы невзначай запустил шутку: «Если у полковника МВД нашли столько денег, страшно подумать, сколько денег хранят полицейские генералы. В общем, работаем, парни!»

А в сентябре 2018 года произошло событие, после которого Кирилл Черкалин, по всей видимости, и решил затаиться, полностью отказавшись от «работы» по «технологии», разработанной совместно с замглавы АСВ Валерием Мирошниковым.

Дело в том, что 30 сентября 2018 года в «деле Захарченко» появились еще несколько фигурантов.

По версии следствия, именно эти бизнесмены несколько лет ежемесячно платили офицеру МВД 150 тысяч долларов за «общее покровительство».

Кирилл Черкалин как глава банковского подразделения ФСБ догадывался, что за деньги были обнаружены в квартирах, связанных с Захарченко. И понимал, что версия про взятки, которые ежемесячно, в течение десяти лет получал офицер МВД, выглядит неправдоподобной. Хотя бы даже потому, что, судя по банковским упаковкам, которые можно разглядеть даже на оперативной съемке, выложенной в интернет, «миллиарды Захарченко» были совсем «свежими» деньгами, перекочевавшими из банковских хранилищ в квартирное деньгохранилище от силы несколько месяцев назад, максимум полгода-год.

Но арест новых фигурантов по «делу Захарченко» для Кирилла Черкалина, похоже, стал четким сигналом, что оперативники управления «М» ФСБ находятся в активном поиске источников происхождения «миллиардов Захарченко». И это не могло не встревожить Черкалина. Он, по всей видимости, испугался, что, раскручивая свою агентуру в банковской среде, собирая информацию, прежде всего про обанкротившиеся банки, из которых были похищены десятки миллиардов рублей, М-щики случайно могут выйти на банкиров, с которыми работали Черкалин и Мирошников.

Что сказал Горбатов

Разработку Черкалина осуществляло управление собственной безопасности ФСБ (УСБ), которое тогда возглавлял генерал-майор Алексей Комков.

Получив оперативную информацию о взятках, которые передавались подполковнику Черкалину еще в 2013-2015 года, генерал Комков доложил директору ФСБ Александру Бортникову о коррупционных наклонностях офицера управления К.

Генерал Комков, видимо, решил подстраховаться, потому что прекрасно знал: Черкалин в фаворе у генерала армии Сергея Смирнова, в то время первого заместителя директора ФСБ. На Лубянке многие знали, что Смирнов еще со школьных лет дружит с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым. И генерал Смирнов настолько ценил Черкалина, что даже отрекомендовал его Патрушеву как грамотного и перспективного офицера. Именно после знакомства с Патрушевым Черкалин был включен в «Межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма», созданную указом президента России. И как член этой комиссии, Черкалин стал вхож в кабинеты руководителей ЦБ, АСВ, Росфинмониторинга, федеральных министерств и ведомств.

Бывший первый заместитель директора ФСБ России Сергей Смирнов

Когда генерал Комков доложил директору ФСБ о взятках, которые получал подполковник Черкалин, тот одобрил инициативу руководителя УСБ по оперативной разработке руководителя банковского отдела. И дал команду поставить в известность об операции руководителя управления К ФСБ Ивана Ткачева (на тот момент генерал-майора, с декабря 2019 года — генерал-лейтенанта), и Сергея Королева, в то время, в 2018 году, еще генерал-лейтенанта, руководителя Службы экономической безопасности ФСБ, с 24 февраля 2021 года — первого заместителя директора ФСБ, а с июня 2021 года — генерала армии.

Дело в том, что Королев и Ткачев, переведенные на свои должности в 2016 году из УСБ, уже предпринимали попытки выпроводить Черкалина из ФСБ, переведя в аппарат прикомандированных сотрудников (АПС) и отправив на службу в один из системообразующих банков России. Но покровители Черкалина пресекали эти попытки. Генералам Королеву и Ткачеву приходилось терпеть незаурядного подчиненного, который упорно не хотел соблюдать правила субординации и все серьезные вопросы решал напрямую с первым заместителем директора ФСБ генералом армии Сергеем Смирновым.

Первым камушком, вызвавшим настоявшую лавину, в результате которой в публичное пространство вывалились видеозаписи с «черкалинскими миллиардами», стал арест полковника Михаила Горбатова, служившего в том же 2-ом «банковском» отделе управлении «К» ФСБ под руководством подполковника Кирилла Черкалина, и в конце 2017 года откомандированного на Старую площадь, возглавлять контрольно-инспекционный департамент управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан.

Горбатова арестовали вечером 28 мая 2018 года в его доме.

А за несколько часов до этого, в ресторане при передаче муляжей денег приняли с поличным одного из подельников полковника ФСБ.

…Любопытна сама история того, как кремлевский чиновник и одновременно полковник-чекист Горбатов попал в поле зрения своих коллег из управления собственной безопасности ФСБ (УСБ).

В середине мая 2018 года на столе у начальника УСБ ФСБ генерала Алексея Комкова появилась оперативная справка, составленная после проверки обращения управляющего и владельца одного из крупных московских ломбардов (название ломбарда и фамилию заявителя не называю, он и так натерпелся и хлебнул лиха).

Заявитель очень подробно описал, что еще 27 декабря 2016 года в принадлежащий ему ломбард нагрянули оперативники ФСБ, провели обыск и выемку всего ценного, что находилось в помещении. А это 80 050 000 рублей, 572 600 долларов США, 251 655 евро, 73 дорогих наручных часов и 16 драгоценных ювелирных изделий. Часы и ювелирка принадлежали клиентам, оставившим их в качестве залога за полученные в ломбарде деньги.

В январе 2017 года управляющему ломбарда начали предъявлять претензии клиенты, желавшие выкупить ценности, оставленные под залог. Возмущение нарастало. И бизнесмен обратился к своему знакомому с просьбой помочь «решить проблему». Этот знакомый вышел на полковника Михаила Горбатова, который согласился помочь за «гонорар» в 100 тысяч долларов. Бизнесмен «отблагодарил» чекиста-решалу, который на самом-то деле оказался банальным мошенником. Потому что «вещдоки» действительно вернули — но без участия полковника, о чем ломбардье тогда еще даже не догадывался. Реальность же была такова, что у следствия не было оснований удерживать деньги и ценности, потому что бизнесмен не имел никакого отношения к уголовному делу, в рамках которого у него были произведены обыск и изъятия.

Прошло больше года. 27 марта 2018 года знакомый бизнесмена доверительно сообщил ему, что встречался с Горбатовым, мол, тот перешел на работу в администрацию президента России, занимается вопросами миграции, помилования и предоставления политического убежища. Но поддерживает отношения со своими товарищами, продолжающими служить в ФСБ. А от них он якобы узнал, что ломбардом снова заинтересовались чекисты.

Уже на следующий день, 28 марта, ломбардье встретился с Горбатовым в кафе в ГУМе.

И тот пообещал «провентилировать вопрос», есть ли возможность «нейтрализовать угрозу» возбуждения уголовного дела.

На «вентиляцию» ушел почти месяц. Лишь 27 апреля Горбатов назначил бизнесмену встречу, на которой сообщил, что действительно есть уголовного дело, фигурантом которого вполне может стать ломбардье, и что для «нейтрализации» возможного уголовного преследования необходимо передать чекистам довольно гуманную сумму — 10 млн. рублей. При этом свои посреднические услуги Горбатов оценил в 100 тысяч долларов.

Наличных у ломбардье в тот момент не было. Он передал подельникам «решальщика» несколько пар часов Harry Winston, Dewitt и Bovet (позже эксперты оценили их совокупную стоимость в сумму более $1 млн), которые пообещал выкупить в ближайшее время. Но аккумулировать наличные он не стал, а обратился в УСБ ФСБ.

Вся эта история, конечно, куда более подробно была расписана в оперативной справке, подготовленной для начальника УСБ Алексея Комкова его подчиненными. Изучив документ, генерал распорядился взять полковника Горбатова в оперативную разработку и подготовить все необходимые документы для проведения задержания.

Оказавшись в «Лефортово», Михаил Горбатов раскаялся, признал вину и рассказал в рамках досудебного соглашения о том, как познакомил своего молодого шефа Черкалина с руководством банка «Транспортный», которое с конца 2013 года до февраля 2015 года ежемесячно подвозило Черкалину «абонентскую плату» в размере 50 тыс. долларов «за информационную поддержку». Треть взятки Черкалин отдавал Горбатову — «за суету».

СИЗО «Лефортово». Фото: Wikimedia

А в апреле 2015 года банкиры выплатили Черкалину «премию» в 100 тыс долларов за то, что тот «разрулил» серьезную проблему. ЦБ потребовал от «Траспортного» докапитализации на неподъемную для банка сумму 1,2 млрд рублей. Но после вмешательства Черкалина сумма докапитализации была снижена до вполне приемлемых 700 млн рублей.

Благодаря сделке о сотрудничестве в июле 2019 года гарнизонный военный суд приговорил Горбатова к четырем с половиной годам лишения свободы — за мошенничество и получение взяток. Но в колонию его так и не этапировали, оставили в Лефортово как ценного свидетеля по «делу Черкалина». А 25 августа 2020 года экс-полковник ФСБ, прикомандированный к администрации президента России, отсидев чуть больше половины срока, вышел на свободу по УДО.

Повторюсь, задержали его 28 мая 2018 года. А информация о взятках, которые Черкалин получал от руководства банка «Транспортный», зафиксирована в протоколе допроса Горбатова, датированного 24 сентября того же 2018 года. Складывается впечатление, что все лето офицер ФСБ молчал, а с наступлением осени понял, что необходимо что-то предпринять, чтобы уменьшить срок пребывания в заключении. Вот и вспомнил совместную с Черкалиным «спецоперацию», связанную с банком «Транспортный».

Во время повторного допроса 14 февраля 2019 года Горбатов подтвердил свои показания, вспомнив новые детали. А за две недели до повторного допроса полковника ФСБ, 31 января 2019 года, было проведено следственное действие, в ходе которого следователь в присутствии понятых осмотрел в мобильном телефоне Михаила Горбатова сообщения, полученные и отправленные в WhatsApp еще четырьмя годами ранее, 21 апреля 2015 года.

Весной 2015 года Черкалин написал Горбатову сообщение о сгустившихся вокруг банка «Транспортный» грозовых тучах:

«Привет, у твоих друзей обнаружили серьезное заболевание, практически неизлечимое. Пускай срочно до 17:00 записываются на прием к замглаврача».

Горбатов ответил: «Привет».

Черкалин дописал: «Лучше к первому зам главврача».

«По ЦФО?» — уточнил Горбатов.

Черкалин ответил: «В центре»

И дописал фамилию менеджера, в то время занимавшего должность зампреда ЦБ (не называем фамилии, потому что этот менеджер так и не стал фигурантом уголовного дела — И.М.).

Горбатов уточнил: «Говорить о чем? Или он сам спросит?»

Черкалин ответил: «Через приемную на встречу, сам скажет».

Позже в обвинительном заключении, предъявленном Черкалину, появится такая строчка:

«Таким образом, анализ переписки подтверждает выводы следствия о том, что обвиняемый Черкалин К.В. непосредственно консультировал Горбатова М.В. о действиях, которые необходимо было предпринять для дальнейшей нормальной работы ООО КБ «Транспортный», тем самым оказывая покровительство банку и бенифициарному владельцу кредитной организации — Мазанову А.В.».

Одного этого криминального эпизода было уже вполне достаточно для ареста Черкалина. Но следствие, видимо, решило подождать, продолжить наблюдение и прослушку, в надежде, что подполковник ФСБ подставится на чем-то более свежем. Но он не подставился.

23 апреля 2019 года Кирилла Черкалина задержали. Через трое суток, 26 апреля ТАСС сообщит, что накануне 235-й гарнизонный военный суд «арестовал на два меcяца начальника одного из отделов ФСБ» Кирилла Черкалина «по подозрению в получении крупных взяток».

В конце мая, при рассмотрении жалобы на арест в Московском гарнизонном военном суде была озвучена сумма взяток и обстоятельства ее получения:

«В период с ноября 2013 года по февраль 2015 года обвиняемый получил взятки в виде денежных средств на сумму более 52 млн рублей за совершение действий или бездействия в пользу взяткодателя и коммерческих структур, а также за общее покровительство», — огласила материалы дела судья.

20 мая 2015 года Центробанк отозвал лицензию банка «Транспортный». А еще через два месяца банк был признан банкротом. Председатель совета директоров «Транспортного» Александр Мазанов, которому принадлежал 61% акций банка, покинул Россию и поселился в Монако.

Фото: Яндекс.Карты

После ареста Черкалина Мазанов прилетел в Москву, дал показания и тут же вылетел обратно. Его освободили от уголовной ответственности за взятки, которые он полтора года ежемесячно передавал офицеру ФСБ. К ответственности за вывод из банка 21,8 миллиарда рублей были привлечены только топ-менеджеры банка. В марте 2021 года Мещанский районный суд Москвы присудил от пяти до восьми лет лишения свободы Елене Плетневой, Лилии Малютиной, Оксане Авдюковой, Ирине Макаровой, Вячелаву Чикалину и Максиму Анохину. Сотрудников банка сурово наказали по части 4 ст. 160 УК (Присвоение или растрата) именно за хищение 21,8 миллиарда рублей из банка «Транспортный».

Продолжение следует

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