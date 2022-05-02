Мнение: Таймкоды Шестого Стрима Сапожника

Продолжаю публиковать обещанные таймкоды своих стримов. Волей-неволей смотрю их еще раз, пока “конспектирую” – и, должен сказать, это местами недурно. Во всяком случае, я бы сам послушал, хотя бы частично.

Приветствие

1:40 Помогла бы федерализация Украине избежать войны? На Украине – своя концепция федерализма.

5:10 Губернаторы – странная должность и в России, и на Украине. Надо ли бояться свободы отделения регионов.

8:25 Реально ли применение ядерного оружия. Принцип «Меньше народу – больше кислороду».

12:20 Что такое «отношение болельщика» в политике.

15:40 Мы все в экзистенциальной ситуации – то есть на грани гибели. Почему это хорошо с точки зрения психолога.

20:05 Очередной «список Навального». Как бы я сделал на месте «команды Навального».

25:15 Почему на Украине выбирают мэров, но не выбирают губернаторов. Самые лучшие 8 лет в новейшей истории России.

27:20 Почему Кремль всегда ненавидел выборы мэров. Мэр – самая опасная профессия, почему?

29:40 Байка политтехнолога: как в России избрали мэра-официального гея, который… победил «Единую Россию»!

37:10 Когда в РФ отменили местное самоуправление

40:50 Избегание политики как традиционная русская черта. Эгоизм или трусость

49:20 Что такое позитивное мышление и почему оно невозможно в России. Русские как нация второго типа. «Нация северного выживания»

56:10 Есть ли у России на самом деле ядерное оружие? Возможная польза от ядерной бомбы

1:03:50 Ситуация в Приднестровье. «Воронья слободка» не может не сгореть

1:11:30 История Приднестровской «пиратской республики». Генерал Лебедь. Кто «крышует» Приднестровье

1:17:00 Ядерное оружие и Апокалипсис. Является ли война Украины и России «договорняком» и кто так думает

1:21:00 Борьба со страхом войны

1:22:00 «Российское общество – сумма нулей». Может ли народ влиять на свою судьбу (дружный рёв – НЕТ!!)

1:28:00 Культура отрицания значения самих себя. Единственная сила в РФ, которая верит в способность народа влиять на ситуацию в стране – кто?

1:33:50 Тирасполь, налоги и Сент-Экзюпери

1:38:00 «Если инопланетяне организуют в России настоящую демократию – как скоро изменится российское общество». Пример Японии. Пример Грузии.

1:45:30 Почему демократия – не гарантия хорошей жизни.

1:47:00 Что будет после войны с поддержавшими войну бюджетниками, военными и пенсионерами

1:51:40 Хреново будет всем, а совесть не будет чиста ни у кого. «Ты что делал, дед? – Я стрим вел».

1:55:00 Хорошо ли жить в Тирасполе

1:57:40 Человек с ником Апокалипсис

1:58:35 Про диссидентов и Вацлава Гавела. Туда же Лех Валенса

2:02:35 Будет ли культ Путина после его смерти

2:05:00 Отношение населения России к подступающему кризису и росту цен. Россия напуганы

2:09:50 Пойдет ли грядущее поражение на пользу России. «Лежать на земле, когда бьют ногами»

2:14:25 Что закупать, чтобы пережить лихие времена

2:17:50 Оправдан ли пессимизм. Вспомним опыт совка – штаны и джинсы.

2:22:22 Если Украина победит – куда она денет русских с захваченных территорий

2:26:20 Главная проблема – отсутствие взаимного доверия. При сохранении Путина у власти – доверие не восстановить. Пессимизм. России и Украине нужно общее дело.

2:31:30 Истоки депрессии русского человека. Россия непривлекательна

2:37:50 Шульман в Берлине. Русскому некуда бежать

2:40:35 Почему русский – очень плохой солдат (а делать его хорошим – запредельный садизм)

2:41:35 Помогает ли секс бороться с депрессией (психология)

2:49:50 Об эвтаназии. Швейцария

2:51:50 Отчего у нас происходит «смерть желаний». Когда «я не хочу ничего»

2:56:40 Стоит ли читать «Войну и мир». Страх «толстых книг». Тик-Ток вытесняет Толстого.

2:59:30 Порно вытесняет и литературу, и собственно секс. «Новая нормальность»

3:07:00 Про Станислава Лема. Автор, который 50 лет назад описал всё про наш сегодняшний мир

3:10:20 Кто лучше – Толстой или Достоевский. Как я читал «Идиота» на боевом дежурстве в армии

3:12:40 Есть ли смысл читать художественную литературу, если в ней всё – одни выдумки. Мир глазами программиста. Альбер Камю и ответ на вопрос, почему не совершить самоубийство прямо сейчас

3:25:10 – Полезны ли поражения для России. Когда был активнее прогресс – после побед или после поражений (например, в Крымской войне)

3:27:20 читаем Гамлета в подлиннике. Рассказ Шаламова «Сентенция».

3:30:00 «Новая нормальность» и мудрый правитель Лао Цзы.

Прощание.