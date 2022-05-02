ЕС посоветовали не рассчитывать на отказ других стран от российской нефти

В случае эмбарго ЕС на российскую нефть РФ сможет увеличить доходы, если достаточно быстро найдет других покупателей, пишут немецкие СМИ.

Корреспондент Handelsblatt Клаус Стратманн указал, что следует ждать роста цен на нефть, а «надежда европейцев на то, что другие государства из солидарности воздержатся от покупки дешевой российской нефти, наивна». По его мнению, «нефтяное эмбарго было бы экспериментом с неопределенным исходом», передает РИА «Новости».

При этом рассматриваемые странами ЕС меры отражают их неуверенность. По его словам, «выберут ли сейчас государства ЕС введение потолка цен, поэтапное эмбарго с переходными периодами или штрафные тарифы на российскую нефть, в конечном счете, не имеет значения: риски огромны». Стратманн подчеркнул, что «трудно угрожать бойкотом, когда очевидно, что альтернатив недостаточно».

Как поясняет Handelsblatt, российская нефть идет в основном на нефтеперерабатывающий завод в Бранденбурге. Этот завод отрезан от нефтяной инфраструктуры Западной Германии. В случае прекращения поставок по трубопроводу «Дружба» окажется неизбежным резкий рост цен в Восточной Германии. По словам Стратманна, «альтернативные источники не будут доступны достаточно быстро, не будут в тех объемах, которые необходимы, и не будут обладать необходимыми характеристиками».

Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ее страна планирует отказаться от российских энергетических поставок, и это лучше сделать «сегодня, чем завтра». Немецкая сторона «полностью отказывается от импорта российских энергоносителей, до конца лета – от угля и от половины поставок нефти, к концу года мы придем к нулю», сказала министр.

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