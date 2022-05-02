Задержания оппозиционных активистов начались в Ереване
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В Ереване проходят задержания участников акции протеста, которые перекрыли центральные улицы и требуют отставки главы правительства Армении Никола Пашиняна, сообщают информационные агентства.
Полиция разблокировала часть центральных улиц города, движение автомобилей по ним возобновилось, передает ТАСС.
Оппозиционеры провели ночь в палаточном лагере, а в понедельник планируют масштабную акцию протеста, передает РИА «Новости».
Напомним, акции протеста проводятся в Армении с 25 апреля. С 1 мая оппозиционеры обещали перейти к более активным действиям. Участники акций считают, что политика властей «разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности».
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет