 

Задержания оппозиционных активистов начались в Ереване

02.05.2022, 7:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Ереване проходят задержания участников акции протеста, которые перекрыли центральные улицы и требуют отставки главы правительства Армении Никола Пашиняна, сообщают информационные агентства.

Полиция разблокировала часть центральных улиц города, движение автомобилей по ним возобновилось, передает ТАСС.

Оппозиционеры провели ночь в палаточном лагере, а в понедельник планируют масштабную акцию протеста, передает РИА «Новости».

Напомним, акции протеста проводятся в Армении с 25 апреля. С 1 мая оппозиционеры обещали перейти к более активным действиям. Участники акций считают, что политика властей «разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.01 / Минздрав рассказал о повышенной готовности системы здравоохранения

15.08 / Талибы взяли под контроль город Джелалабад на востоке Афганистана

05.10 / Арестованы помогавшие Саакашвили попасть в Грузию сотрудники порта Поти

22.10 / ЕС подготовил проект реформирования ВОЗ

13.09 / Госсекретарь США осудил казнь спортсмена в Иране

04.11 / Результаты эксперимента SIRIUS-2021 решили распространить на систему подготовки космонавтов

05.02 / ООН вычислила число нуждающихся в гуманитарной помощи украинцев

28.10 / Перебои с топливом, продуктами и не только — еврокомиссар назвал брексит «катастрофой»

01.11 / Правительство через неделю проведет “неофициальную” встречу с нардепами – Стефанчук

03.03 / Компания BMW отзывает в РФ два кроссовера BMW X5 из-за проблемы с шинами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика