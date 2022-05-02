Задержания оппозиционных активистов начались в Ереване

В Ереване проходят задержания участников акции протеста, которые перекрыли центральные улицы и требуют отставки главы правительства Армении Никола Пашиняна, сообщают информационные агентства.

Полиция разблокировала часть центральных улиц города, движение автомобилей по ним возобновилось, передает ТАСС.

Оппозиционеры провели ночь в палаточном лагере, а в понедельник планируют масштабную акцию протеста, передает РИА «Новости».

Напомним, акции протеста проводятся в Армении с 25 апреля. С 1 мая оппозиционеры обещали перейти к более активным действиям. Участники акций считают, что политика властей «разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности».

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