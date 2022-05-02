 

Президент Никарагуа напомнил о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе

02.05.2022, 7:45, Новости дня
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Россия борется против нацистов на Украине, сообщил президент Никарагуа Даниэль Ортега, напомнив о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.

Ортега заявил, что «Россия борется за свою безопасность, борется против нацистов, которые захватили власть и убивали на Украине». Он указал, что в 2014 году на Украине состоялся «жестокий переворот», передает ТАСС со ссылкой на El 19 Digital.

«Они сожгли заживо более 40 рабочих, и все это при благословении, поощрении и ресурсах североамериканского империализма и европейской империи», – сообщил Ортега, добавив, что «они все объединились, чтобы спровоцировать тот государственный переворот».

2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из «Правого сектора» сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. После здание подожгли, а тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, в результате трагедии погибли 48 человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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