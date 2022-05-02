 

Польша передала Украине рекордное количество танков

02.05.2022, 6:22, Новости дня
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Польша передала украинским властям 232 танка Т-72М1, переносные зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, а также самоходные гаубицы, сообщил портал Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия).

«Решение Польши передать 232 своих танка Т-72М1 означает, что Польша занимает второе место после США как государство, которое оказало наибольшую военную помощь Украине», – говорится в сообщении visegrad24, передает РИА «Новости». 

Также отмечается, что помощь Польши «включала ПЗРК, РСЗО, беспилотники и самоходные гаубицы». Эти данные косвенно подтвердил глава канцелярии польского премьер-министра Михал Дворчик, продублировав на своей страничке сообщение портала.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире канала «Польсат» заявил, что Варшава передала 100 танков на Украину.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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