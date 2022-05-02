 

Полиция в Британии получила список 37 сексуальных и гендерных идентичностей

02.05.2022, 6:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Полиция Норфолка опубликовала руководство, рассказывающее о 37 сексуальных и гендерных идентичностях, сообщают СМИ.

Документ назван «+ к ЛГБТ». В нем полиции разъясняют терминологию, чтобы сотрудники правоохранительных органов правильно общались с людьми, пишет «Москвоский комсомолец» со ссылкой на Daily Mail.

Среди терминов, относящихся к сексуальности, помимо более-менее известных («задающий вопросы» или «асексуал») есть и малоизвестные: гиносексуал (тот, кого привлекает женский пол), серый асексуал (человек, который «редко испытывает влечение»), «разнонаправленность» («когда ваша сексуальная и романтическая ориентация не нацелена на один и тот же набор полов»).

Руководство содержит также гендерные термины, например, «neutrois» («идентифицирует себя как агендер, ни мужчина, ни женщина, и/или бесполый») или «maverique» («небинарный пол, существующий за пределами ортодоксальных социальных границ пола»).

Если сотрудника полиции смущает какой-то термин, он может обратиться к диаграмме в виде «гендерного пряничного человечка» – скользящим шкалам, относящимся к гендерной идентичности, сексуальной ориентации, гендерному самовыражению и биологическому полу.

Полиция Норфолка не стала отвечать на вопрос о том, подготовила ли она это руководство сама или получила его от другой организации. Однако там заявили, что «все офицеры и персонал должны пройти обучение по вопросам разнообразия и инклюзивности, а дополнительная информация будет распространяться или публиковаться на страницах внутренней сети полиции».

Напомним, ученикам средней школы британского города Уиган в Манчестере раздали брошюры под названием «101 способ показать свою любовь без секса», в которых содержались странные советы, шокировавшие родителей школьников.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.11 / Космонавты перешли с МКС в новый российский модуль «Причал»

22.10 / Путин поблагодарил Запад за санкции в области сельского хозяйства

14.12 / Названы дни пиковых осложнений у пациентов с COVID-19

28.06 / В Росприроднадзоре объяснили сброс оборотной воды из отстойника в Норильске

11.07 / “Для целевых соцвыплат”. В Нацбанке рассказали о возможных вариантах использования электронной гривны

06.02 / Омелян: Я до сих пор жду, что Лещенко выйдет публично с фактами коррупции в “Укрзалізниці”

26.02 / Беларусь запустила производство российской вакцины от COVID-19 “Спутник V”

09.10 / В МВД разъяснили присутствие Тихановской в базе розыска

01.07 / Сервис «Яндекса» отказался от бумажных пакетов в пользу пластиковых

10.08 / Представлен новый внедорожник KIA Soul EV Boardmasters

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика