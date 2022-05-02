Нового председателя ЛДПР собрались выбрать в мае
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Съезд ЛДПР, лидер которой Владимир Жириновский скончался в апреле, запланирован на 25 мая, сообщил источник. На съезде выберут нового председателя партии.
Прежде ЛДПР сообщала, что информацию о том, когда пройдет съезд, озвучат после 15 мая, передает РИА «Новости».
Напомним, лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Проститься с политиком пришли тысячи россиян и президент Владимир Путин.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет