Нового председателя ЛДПР собрались выбрать в мае

Съезд ЛДПР, лидер которой Владимир Жириновский скончался в апреле, запланирован на 25 мая, сообщил источник. На съезде выберут нового председателя партии.

Прежде ЛДПР сообщала, что информацию о том, когда пройдет съезд, озвучат после 15 мая, передает РИА «Новости».

Напомним, лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Проститься с политиком пришли тысячи россиян и президент Владимир Путин.

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