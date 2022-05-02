 

Салат из помидоров от Веры Брежневой: рецепт на скорую руку

02.05.2022, 6:00, Разное
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Исполнительница хита “Близкие люди” внимательно следит за питанием и калорийностью продуктов. Звезда не позволяет себе лишнего, рассчитывая в рационе белки, жиры и углеводы. В дополнение к тефтелям и гарниру Вера Брежнева нарезает салат из помидоров. Рецепт достаточно прост. Попробуйте и вы!

Ингредиенты

Бакинские помидоры — 7-9 штук

Очищенные семена подсолнечника — 2-3 столовые ложки

Кинза — небольшой пучок

Тархун (эстрагон) — несколько веточек

Крупная соль — 1 щепотка или по вкусу

Оливковое масло — 1 столовая ложка

Способ приготовления

Крупно нарезаем помидоры и выкладываем их в глубокую миску. Высыпаем туда семечки. Мелко нарезаем зелень — кинзу и тархун. Добавляем ее вместе с солью к помидорам, заправляем состав оливковым маслом и перемешиваем.

Особенности

Готовится салат из бакинских помидоров не более 15 минут. Певица довольна и рекомендует попробовать этот рецепт. “Очень все быстро, вкусно, питательно!” — уверяет Вера Брежнева.

Это холодное блюдо прекрасно дополнит семейный обед или ужин. На праздничном столе для худеющих тарелка с салатом из бакинских помидор тоже придется кстати. А самое главное, что в нем содержатся витамины. Недаром Вера Брежнева так хорошо выглядит на пятом десятке лет.



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