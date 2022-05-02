Британцам пришлось отключать электричество и газ

Некоторые жители Великобритании из-за стремительного роста цен вынуждены временно отключать электричество и газ, сообщают СМИ.

New York Times пишет, что потребительские цены в Великобритании растут самыми быстрыми темпами за последние 30 лет. Высокая инфляция привела к такому сокращению доходов домохозяйств, какого не было с 1956 года. Хотя многие уже «урезали расходы», им приходится опять «пересматривать семейные бюджеты». Рост цен вынуждает не только «отказываться от ряда продуктов питания», но и «в самых крайних случаях даже временно отключать электричество и газ», передает РИА «Новости».

77-летняя Морин Харт рассказала, что апрельский счет за электричество и газ оказался в три раза больше, чем в марте. Ей приходится выключать отопление, даже если холод усиливает боли в спине и суставах. 52-летняя Максин Уильямс из Ливерпуля, которая страдает от поражающего соединительные ткани синдрома Элерса-Данлоса, заявила, что «не может просто включить отопление» из-за состояния здоровья. Она пожаловалась, что размер ее пособия по инвалидности не изменился.

В Великобритании за период с февраля 2021 года по февраль 2022 года показатель инфляции составил 6,2%. Энергетический регулятор Британии Ofgem официально разрешил увеличить на 50% выставляемые домохозяйствам фактуры к оплате. Каждая семья по итогам 2022 года израсходует на электроэнергию на 620 фунтов больше, чем в 2021 году.

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