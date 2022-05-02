 

Турция пригрозила РФ «ответом» в случае «малейшего нападения» на страну НАТО

02.05.2022, 5:00, Новости дня
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НАТО не планирует вмешиваться в конфликт на Украине, но «ответит» РФ в случае нападения на члена альянса, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу сказал, что «позиция НАТО ясна». По его словам, Североатлантический альянс не будет вмешиваться в конфликт на Украине. «Но если будет хоть малейшее нападение на любого союзника, мы ответим надлежащим образом», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Sabah.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса не поддержат отправку войск на Украину. Однако Столтенберг пообещал Украине столько оружия, «сколько понадобится».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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