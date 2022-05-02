 

Украина упрекнула Германию в нерешительности

02.05.2022, 5:00, Новости дня
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Германия оказалась «одной из самых нерешительных стран ЕС» в ситуации вокруг Украины, сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

Кулеба считает, что вопрос евроинтеграции Украины – это сейчас «вопрос мира и войны на континенте». По его мнению, Германии необходимо взять на себя ведущую роль в Европе, прежде всего, в деле выстраивания восточной политики, передает ТАСС со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Министр назвал три приоритета, которые считает важными с точки зрения оказания Украине помощи Германией. Так, он призвал устранить «препятствия» для поставок «всех вооружений, в которых нуждается Украина». Вторым приоритетом Кулеба считает санкции против России. Третий приоритет – «предоставление статуса кандидата для вступления Украины в ЕС».

Кулеба заявил, что если РФ победит, Европа «не будет иметь на протяжении десятилетий стабильности и безопасности». Оценивая процесс переговоров с Москвой, министр заявил, что участники «время от времени поддерживают контакт друг с другом, но крупных переговоров не ведется».

Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал Берлин за объем оказанной Киеву военной и финансовой помощи и призвал к поставкам современных вооружений, назвав «вялой» политику канцлера Олафа Шольца.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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