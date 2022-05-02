Губернатор сообщил о взрывах в Белгородской области

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02.05.2022, 3:35, Новости дня
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В Белгороде слышны звуки «сильных разрывов», пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Гладков рассказал в Telegram, что «проснулся от двух сильных разрывов». Он сообщил, что «по информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет», как и пострадавших. По словам главы региона, «уже появились в социальных сетях кадры о вспышках в небе». «Самое главное – пострадавших и разрушений нет. Всю остальную информацию постараюсь уточнить уже утром», – сообщил он.

Напомним, в воскресенье пожар возник на территории одного из объектов Минобороны РФ в Белгородской области. В результате инцидента повреждены семь домов. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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