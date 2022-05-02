Германию предупредили о повышении риска рецессии без энергоносителей из России

Если поставки энергоносителей из РФ прекратятся, экономику Германию может ждать рецессия, заявили ведущие немецкие экономисты.

По мнению экономистов, рост экономики Германии находится под угрозой. Без энергоносителей из РФ стране грозит новый рост цен, инфляция, снижение реальной зарплаты, негативная динамика на рынке труда. При этом даже в нынешних условиях экономика Германии должна заметно вырасти, если не будет эмбарго на поставки российских энергоресурсов, передает ТАСС со ссылкой на N-tv.

Главный экономист государственной банковской группы KfW Фрици Келер-Гайб указала, что сейчас негативный эффект оказывают сбои в цепочках поставок, коронавирусные ограничения, нехватка специалистов, рост цен.

Член совета по экономическому развитию при правительстве Германии Вероника Гримм также предсказала «непогоду» для экономики и высокую стоимость энергоносителей. Она призвала к инвестициям в производство возобновляемой энергии, поскольку «энергетическая политика – это также политика безопасности».

Напомним, федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек ранее предложил немцам «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ». По его словам, так ФРГ станет «более независимой от поставок российских энергоносителей – всей этой нечистой нефти и газа». Другой германский министр, глава минсельхоза ФРГ Джем Оздемир, в свою очередь, предлагал немцам есть меньше мяса, чтобы противостоять России.

—