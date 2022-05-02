 

Жителям Нью-Йорка грозят массовые выселения из-за подорожания аренды жилья

02.05.2022, 3:31, Разное
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Предложение властей Нью-Йорка о повышении ставок аренды жилья может сделать бездомными тысячи горожан, пишет The Guardian. Издание отмечает, что съёмщики дешёвых квартир и так финансово пострадали от пандемии, а повышение арендной платы лишь усугубит ситуацию.


AP

Недавнее предложение властей Нью-Йорка о повышении плат за аренду жилья вызвали панику и протесты у миллионов жителей города, проживающих в дешёвом съёмном жилье, пишет The Guardian. Как отмечает издание, многие из этих граждан всё ещё оправляются от финансовых трудностей, вызванных пандемией.

Как отмечает издание, за вопросы аренды в Нью-Йорке отвечает специальный совет по вопросам аренды жилья (RGB), состоящий из девяти человек, назначенных мэром. В последние пять лет RGB также осуществлял небольшие повышения арендных плат, что уже повысило нагрузку на квартиросъёмщиков. Однако в этом году RGB предложил повысить ставки арендной платы сразу на 4,5% для годичной аренды и на 9% для двухгодичной аренды. Многие арендодатели считают, что такое резко повышение цен приведёт к выселению большого числа съёмщиков.

«Неужели цель мэра в том, чтобы сделать бездомными тысячи людей? Если да, то он движется в верном направлении», — приводит издание слова Пилара Дейесуса из организации Take Root Justice. Он также отметил, что повышение арендных платежей приведёт к росту преступности и увеличению числа случаев психических заболеваний.



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