 

От увеличения военного бюджета ФРГ пострадают простые немцы

02.05.2022, 3:31, Разное
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Увеличение военного бюджета ФРГ означает ухудшение качества жизни простых немецких занятых, пишет junge Welt. Отмечается, что в последние два года Германия и так переживает снижение уровня реальных зарплат, а также рост цен: рост военных расходов только усугубит проблему, считает издание.


AP

Для того чтобы получить возможность поставлять Украине тяжёлые вооружения, в Германии будут обирать рабочий класс, пишет junge Welt. Издание напоминает, что правительство ФРГ анонсировало увеличение военного бюджета на €100 млрд.

Как пишет junge Welt, правительство будет распределять эти дополнительные средства, которые не достанутся простым занятым гражданам. При этом в Германии в последние два года и так наблюдалось снижение реальных зарплат. Позиции профсоюзов ослабли за время пандемии, а меры поддержки со стороны правительства оказались недостаточны. На фоне всего этого также растут цены.

Между тем, немецкие концерны уже пытаются извлечь выгоду из украинских беженцев, пишет junge Welt. В частности, делаются попытки использовать украинцев в качестве дешёвой рабочей силы. Профсоюзы предупреждают о том, что беженцев могут нанимать на низкоквалифицированные и низкооплачиваемые работы — такие как стройки и сбор урожая. 



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