Несмотря на хорошее зрение, египетские плодовые летучие мыши используют эхолокацию в дневное время fbm.ru

Ученые из Тель-Авивского университета в результате нового исследования обнаружили интересный факт. Оказывается, летучие мыши, активные днем и обладающие хорошим зрением, все равно ориентируются в пространстве с помощью эхолокации.

Ночной образ жизни многих видов летучих мышей связан с особенностями их охоты. В темноте они гораздо лучше добывают себе пищу и могут избегать контакта с хищниками. Обычно эти животные используют биологический механизм эхолокации, чтобы ориентироваться в пространстве.

Недавно эксперты изучили египетских плодовых летучих мышей и определили, что они чаще всего летают днем и ведут активный образ жизни в светлое время суток. Тем не менее, они также полагаются на эхолокацию больше, чем на зрение.