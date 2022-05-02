 

Несмотря на хорошее зрение, египетские плодовые летучие мыши используют эхолокацию в дневное время fbm.ru

02.05.2022, 3:10, Разное
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Ученые из Тель-Авивского университета в результате нового исследования обнаружили интересный факт. Оказывается, летучие мыши, активные днем и обладающие хорошим зрением, все равно ориентируются в пространстве с помощью эхолокации.

Ночной образ жизни многих видов летучих мышей связан с особенностями их охоты. В темноте они гораздо лучше добывают себе пищу и могут избегать контакта с хищниками. Обычно эти животные используют биологический механизм эхолокации, чтобы ориентироваться в пространстве.

Недавно эксперты изучили египетских плодовых летучих мышей и определили, что они  чаще всего летают днем и ведут активный образ жизни в светлое время суток. Тем не менее, они также полагаются на эхолокацию больше, чем на зрение.



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