Нидерланды продолжили принимать суда с российской нефтью

Отказ работников порта Амстердама разгружать судно Sunny Liger с российской нефтью был единичным случаем, Нидерланды принимают суда с российской нефтью, сообщают СМИ.

Утром в порт Амстердама зашел танкер CB Caribic, проблем с разгрузкой не было, профсоюз портовых работников не призывал своих членов отказаться от участия в работах, передает ТАСС со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию.

Представитель голландского профсоюза портовых работников Асмаэ Хаджари заявила, что инцидент с Sunny Liger был единичной акцией. Сотрудники порта Амстердама хотели продемонстрировать солидарность с работниками порта в Швеции. Как подчеркнула Хаджари, «профсоюзы портовых работников действуют заодно во всем мире».

Напомним, 30 апреля работники порта Амстердама отказались разгружать судно Sunny Liger с российской нефтью. Сообщалось, что власти города считают разгрузку нежелательной. До этого Sunny Liger не смогло зайти в один из шведских портов из-за отказа работников разгружать его.

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