 

Лавров указал на направленность ПРО США против России

02.05.2022, 2:10, Новости дня
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Москве пришлось разрабатывать гиперзвуковое оружие, поскольку ПРО США направлена против РФ и Китая, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Министр заявил, что РФ «была вынуждена заниматься гиперзвуковыми вооружениями, так как прекрасно знала, что система ПРО США будет направлена не на КНДР и Иран, а против Российской Федерации и впоследствии КНР», передает РИА «Новости» со ссылкой на Mediaset.

В связи с этим РФ потребовались вооружения, которые гарантированно могут преодолевать ПРО, иначе «у страны, обладающей ПРО и наступательными вооружениями, может появиться искушение нанести первый удар». При этом РФ не скрывает наличие такого типа вооружений.

Москва «была готова с США вести разговор о том, чтобы договор о стратегической стабильности включал бы и дискуссию о тех новых системах, которые появились, еще появятся и могут стать предметом обсуждения», сказал Лавров, отметив, что «сейчас американцы прекратили все эти переговоры».

Как отметил министр, глава российского государства Владимир Путин, говоря недавно о наличии у РФ оружия, которого ни у кого нет, имел в виду последние перспективные гиперзвуковые вооружения.

Лавров подчеркнул, что «Россия никогда не прекращала усилий по достижению договоренностей, которые будут гарантировать неразвязывание ядерной войны». В частности, Москва предлагала Вашингтону принять заявление и подтвердить, что в ядерной войне не может быть победителей. По инициативе Москвы в июне 2021 года в Женеве на встрече президентов РФ и США было принято заявление о недопустимости ядерной войны.

Напомним, Путин, выступая на встрече с членами Совета законодателей, заявил, что Москва готова ответить на действия тех стран, которые попытаются вмешаться в нынешнюю ситуацию на Украине, Россия обладает такими инструментами для ответа на угрозы, которых нет у ее оппонентов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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