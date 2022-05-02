 

Ритуальные бюро в Британии стали предлагать гробы в аренду

02.05.2022, 2:10, Новости дня
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В Великобритании некоторые ритуальные бюро предлагают брать гробы в аренду, чтобы сократить траты на похороны, сообщают СМИ.

Гробы в Великобритании стоят от 450 фунтов (39757 рублей) до 2650 фунтов (234127 рублей). В связи с тем, что выросли расходы на электроэнергию и топливо британцы пытаются экономить. Ритуальные бюро предлагают арендовать гробы со съемными вкладышами – гробы используются на богослужении и даже при погребении, а после вкладыши с телами изымают и кремируют или хоронят в картонной коробке. Такие гробы стоят 250 фунтов (22087 рублей), пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Metro.

В Великобритании за период с февраля 2021 года по февраль 2022 года показатель инфляции составил 6,2%. Энергетический регулятор Британии Ofgem официально разрешил увеличить на 50% выставляемые домохозяйствам фактуры к оплате. Каждая семья по итогам 2022 года израсходует на электроэнергию на 620 фунтов больше, чем в 2021 году.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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