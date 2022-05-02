В Китае обвинили НАТО в попытке дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион

НАТО, являясь инструментом США, пытается дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион, заявили китайские СМИ.

Как сообщил автор публикации на китайском портале CGTN, НАТО называет себя «оборонительным» альянсом, «кричит о мире и безопасности», но «сбрасывает огромное количество бомб на другие страны». Сейчас НАТО «переключило внимание с Атлантики на Азиатско-Тихоокеанский регион, где постоянно играет мускулами», передает РИА «Новости».

В материале говорится, что НАТО – инструмент США для достижения гегемонии, которой мешает Китай. США «не просто устраивают провокации, но стремятся сформировать единый фронт для сдерживания Китая», а «НАТО представляет собой идеальный механизм для достижения этой цели». Автор призывает страны АТР проявить мудрость и помешают Западу накачать регион оружием, не дать разжечь войну.

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