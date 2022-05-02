 

В Китае обвинили НАТО в попытке дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион

02.05.2022, 2:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

НАТО, являясь инструментом США, пытается дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион, заявили китайские СМИ.

Как сообщил автор публикации на китайском портале CGTN, НАТО называет себя «оборонительным» альянсом, «кричит о мире и безопасности», но «сбрасывает огромное количество бомб на другие страны». Сейчас НАТО «переключило внимание с Атлантики на Азиатско-Тихоокеанский регион, где постоянно играет мускулами», передает РИА «Новости».

В материале говорится, что НАТО – инструмент США для достижения гегемонии, которой мешает Китай. США «не просто устраивают провокации, но стремятся сформировать единый фронт для сдерживания Китая», а «НАТО представляет собой идеальный механизм для достижения этой цели». Автор призывает страны АТР проявить мудрость и помешают Западу накачать регион оружием, не дать разжечь войну.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.03 / В Украине вакцинацией от коронавируса занимается 161 мобильная бригада – Минздрав

18.05 / Израиль нанес удар по Ливану

03.11 / Эксперты: Люди должны связывать свое будущее с результатами нацпроектов

25.08 / 44-летний Уэст подал документы в суд Калифорнии для смены имени

07.04 / В РФ оценили провал США в испытании новейшей гиперзвуковой ракеты

28.05 / Компания AMD готовит к выпуску 128-ядерные процессоры

25.08 / Исследователи нашли новый способ обнаружения коронавируса

10.07 / В Госдуме призвали судей считать нападение на ветерана отягчающим обстоятельством

21.03 / В Киеве задержали мужчину, который совершал развратные действия на детской площадке – прокуратура

28.07 / ВОЗ опровергла сезонный характер коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика