В лечении сахарного диабета помогут физические нагрузки

Недавно специалисты из Сибири доказали, что спорт, а именно умеренные регулярные физические нагрузки, помогает избавиться от диабета. Они выяснили это в процессе эксперимента с участием лабораторных грызунов.

Сахарный диабет – серьезное заболевание эндокринной системы, которое вызывает нарушение работы не только поджелудочной железы, но и других органов. Для контроля уровня глюкозы в крови используют лекарственные препараты, но они обладают целым списком побочных эффектов.

Специалисты выяснили, что физическая активность помогает обойтись без лекарств, а в некоторых случаях подопытные мыши полностью избавлялись от диабета с помощью регулярных умеренных нагрузок.