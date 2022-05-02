 

В лечении сахарного диабета помогут физические нагрузки

02.05.2022, 1:43, Разное
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Недавно специалисты из Сибири доказали, что спорт, а именно умеренные регулярные физические нагрузки, помогает избавиться от диабета. Они выяснили это в процессе эксперимента с участием лабораторных грызунов.

Сахарный диабет – серьезное заболевание эндокринной системы, которое вызывает нарушение работы не только поджелудочной железы, но и других органов. Для контроля уровня глюкозы в крови используют лекарственные препараты, но они обладают целым списком побочных эффектов.

Специалисты выяснили, что физическая активность помогает обойтись без лекарств, а в некоторых случаях подопытные мыши полностью избавлялись от диабета с помощью регулярных умеренных нагрузок.



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