МИД опроверг слухи о ЧВК «Вагнер» на Украине

Частная военная компания «Вагнер» не имеет отношения к властям России, в боях на Украине «вагнеровцы» не участвуют, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров.

«На Украине ничего подобного не наблюдается, только огромное количество наемников из западных стран», – сказал он, предположив, что «разговоры про наличие «Вагнера» на Украине обусловлены именно желанием отвлечь внимание от того, что делают наши западные коллеги».

Лавров также отметил, что в Ливии власти Тобрука приглашали к работе ЧВК «Вагнер», сотрудники компании «там находятся на коммерческих условиях, также как и в Мали», передает ТАСС со ссылкой на Mediaset.

В конце декабря 2021 года на Западе резко раскритиковали размещение бойцов российской ЧВК «Вагнер» в Мали. Глава МИД Сергей Лавров пояснял, что власти республики обратились к частной военной компании из РФ с просьбой помочь в борьбе с терроризмом, российские власти не имеют к этому отношения.

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